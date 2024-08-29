Герценовцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших регионов организован в Санкт-Петербурге Центром международных гуманитарных связей. Инициативу поддержал Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На средства, собранные герценовцами, были закуплены питьевая вода, консервы, детское питание, полотенца, пледы и средства гигиены.
Ранее коллектив РГПУ им. А. И. Герцена регулярно передавал гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО. Студентов и сотрудников в этом активно поддерживает администрация вуза.
Проректор по развитию имущественного комплекса и административно-хозяйственной работе Василий Осипов отметил: «Получив информацию о том, что петербургские вузы могут принять участие в сборе гуманитарной помощи, мы незамедлительно откликнулись. Мы прекрасно понимаем, насколько важна такая поддержка для граждан нашей страны, поэтому не остаёмся в стороне, оказывая посильную помощь».
Отметим, герценовцы неоднократно отправляли гуманитарную помощь жителям приграничных территорий и бойцам СВО. Последняя такая акция прошла в мае, университет отправил машину с гуманитарной помощью участникам специальной военной операции через общественное движение «Народный фронт».