Герценовцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших регионов организован в Санкт-Петербурге Центром международных гуманитарных связей. Инициативу поддержал Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На средства, собранные герценовцами, были закуплены питьевая вода, консервы, детское питание, полотенца, пледы и средства гигиены.

«В это непростое время вся страна, весь город держится вместе. Помогать жителям приграничных территорий — наш долг. Рад, что студенты и сотрудники Герценовского университета не остались в стороне и присоединились к сбору гуманитарной помощи. Петербург — город с большим сердцем и непростой историей — для нас чужой беды не существует. Благодарю всех, кто помогает, сил и мирного неба жителям Курской области!» — сказал ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.

Ранее коллектив РГПУ им. А. И. Герцена регулярно передавал гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО. Студентов и сотрудников в этом активно поддерживает администрация вуза.

Проректор по развитию имущественного комплекса и административно-хозяйственной работе Василий Осипов отметил: «Получив информацию о том, что петербургские вузы могут принять участие в сборе гуманитарной помощи, мы незамедлительно откликнулись. Мы прекрасно понимаем, насколько важна такая поддержка для граждан нашей страны, поэтому не остаёмся в стороне, оказывая посильную помощь».

Отметим, герценовцы неоднократно отправляли гуманитарную помощь жителям приграничных территорий и бойцам СВО. Последняя такая акция прошла в мае, университет отправил машину с гуманитарной помощью участникам специальной военной операции через общественное движение «Народный фронт».