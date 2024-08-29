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Питерец.ру » Общество » Герценовцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

Герценовцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Герценовский университет собрал и отправил гуманитарную помощь для жителей Курской области.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших регионов организован в Санкт-Петербурге Центром международных гуманитарных связей. Инициативу поддержал Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На средства, собранные герценовцами, были закуплены питьевая вода, консервы, детское питание, полотенца, пледы и средства гигиены.

«В это непростое время вся страна, весь город держится вместе. Помогать жителям приграничных территорий — наш долг. Рад, что студенты и сотрудники Герценовского университета не остались в стороне и присоединились к сбору гуманитарной помощи. Петербург — город с большим сердцем и непростой историей — для нас чужой беды не существует.  Благодарю всех, кто помогает, сил и мирного неба жителям Курской области!» — сказал ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.

Ранее коллектив РГПУ им. А. И. Герцена регулярно передавал гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО. Студентов и сотрудников в этом активно поддерживает администрация вуза.

Проректор по развитию имущественного комплекса и административно-хозяйственной работе Василий Осипов отметил: «Получив информацию о том, что петербургские вузы могут принять участие в сборе гуманитарной помощи, мы незамедлительно откликнулись. Мы прекрасно понимаем, насколько важна такая поддержка для граждан нашей страны, поэтому не остаёмся в стороне, оказывая посильную помощь».

Отметим, герценовцы неоднократно отправляли гуманитарную помощь жителям приграничных территорий и  бойцам СВО. Последняя такая акция прошла в мае, университет отправил машину с гуманитарной помощью участникам специальной военной операции через общественное движение «Народный фронт».

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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