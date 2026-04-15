В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику

В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Ввод новых, экологичных маршрутов на реках Петербурга улучшит транспортную логистику и откроет новые возможности для туристических рейсов

15 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге официально открыт сезон навигации для маломерных судов. В текущем году для их швартовки будут доступны 21 городской причал и свыше 140 частных.

Губернатор Александр Беглов заявил, что начало навигации является знаковым событием для города, расположенного в дельте Невы. Он подчеркнул, что в рамках развития водной инфраструктуры впервые будет разводиться строящийся Большой Смоленский мост, являющийся одним из ключевых мега-проектов, поддержанных Президентом.

В предстоящую навигацию планируется ввод в эксплуатацию нового причала на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади, что значительно улучшит транспортную доступность исторического центра и повысит его привлекательность для туристов и горожан.

Петербург активно продвигает концепцию экологичного водного транспорта. На Арсенальной набережной будет создан специализированный хаб для зарядки пассажирских электросудов, оснащенный современными причалами и мощной зарядной станцией.

В 2026 году ожидается пополнение флота компании «Водоходъ» новым судном проекта «Фонтанка 2.0» и двумя гибридными судами типа «Москва 2.0».

Городская система водного транспорта расширится за счет новых регулярных маршрутов. Например, запланированы рейсы теплохода на сжиженном природном газе по маршруту набережная Макарова — Южная дорога — Лахта-центр, организованные компанией «Газпром СПГ Технологии».

Александр Беглов отметил, что новые экологичные маршруты улучшат транспортную логистику и расширят возможности для туристических рейсов, подчеркнув приверженность города развитию экологически чистого водного транспорта и повышению безопасности на акватории.

Три городских причала в центре Петербурга уже соответствуют стандартам программы «Доступная среда» и оборудованы специальными паспортами. Все новые причалы будут проектироваться с учетом этих требований.

В навигацию-2026 пройдут крупные общегородские и федеральные мероприятия на воде, включая «Алые паруса» и Фестиваль ледоколов. Безопасность участников обеспечат усиленные патрули.

Вступают в силу изменения, позволяющие прогулочным теплоходам проходить непосредственно в разведенные пролеты мостов по специальному разрешению, что призвано повысить впечатления туристов.

Ожидается, что в 2026 году турпоток в Петербург увеличится на 5% по сравнению с 12,5 миллионами туристов в 2025 году. Губернатор подчеркнул важность роста турпотока для экономики города, где сфера гостеприимства обеспечивает каждое двенадцатое рабочее место.

