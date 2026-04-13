ента новостей

20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
20:16
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
20:12
Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»
20:09
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
12:54
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
12:46
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
12:10
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
10:53
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
10:42
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
10:28
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
10:23
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
21:34
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
21:18
В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов
21:10
Выставка «Воинская слава - глазами художника»
13:06
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
12:59
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
12:54
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
12:48
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
12:35
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает: 16 апреля с 01:00 до 04:00 из-за работ по установке систем транспортной безопасности на трамвайной линии «Славянка» полностью закроют съезд № 10 с внешнего кольца КАД на Московское шоссе (М-10 «Россия») в сторону Тосно. Это происходит на 65-м км федеральной трассы А-118 (КАД) у транспортной развязки с М-10.

«Работы связаны с оснащением трамвайной линии «Славянка» системами безопасности. Съезд с КАД на Московское шоссе по направлению к Тосно будет полностью перекрыт для автотранспорта», — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы пройдут по согласованной схеме организации дорожного движения. Установят временные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны, световую сигнализацию с дежурными фонарями. На время полной остановки привлекут машины прикрытия с техсредствами, стробоскопами и жёлтыми светодиодными балками.

«Чтобы избежать пробок, полное перекрытие запланировано на ночь, в период минимального трафика. Исполнитель работ обеспечит безопасность движения», — добавил Пузыревский.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх