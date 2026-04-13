В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает: 16 апреля с 01:00 до 04:00 из-за работ по установке систем транспортной безопасности на трамвайной линии «Славянка» полностью закроют съезд № 10 с внешнего кольца КАД на Московское шоссе (М-10 «Россия») в сторону Тосно. Это происходит на 65-м км федеральной трассы А-118 (КАД) у транспортной развязки с М-10.

«Работы связаны с оснащением трамвайной линии «Славянка» системами безопасности. Съезд с КАД на Московское шоссе по направлению к Тосно будет полностью перекрыт для автотранспорта», — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы пройдут по согласованной схеме организации дорожного движения. Установят временные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны, световую сигнализацию с дежурными фонарями. На время полной остановки привлекут машины прикрытия с техсредствами, стробоскопами и жёлтыми светодиодными балками.

«Чтобы избежать пробок, полное перекрытие запланировано на ночь, в период минимального трафика. Исполнитель работ обеспечит безопасность движения», — добавил Пузыревский.