Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Казаки Петербурга получат субсидии на проведение мероприятий

В 2026 году Санкт-Петербург выделит 1,5 миллиона рублей на поддержку казачьих обществ города. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, средства будут направлены на проведение мероприятий, призванных сохранить уникальную казачью культуру и содействовать патриотическому воспитанию молодежи.

Финансирование будет предоставляться на конкурсной основе. Ожидается, что в результате реализации программы будет укреплено сотрудничество между казачьими организациями, повысится их роль в формировании патриотических ценностей у подрастающего поколения, а также возрастет интерес горожан к самобытной казачьей культуре. Кроме того, планируется активнее привлекать творческие казачьи коллективы к участию в культурно-просветительских проектах.

Поддержка казачества осуществляется в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Городские казачьи общества уже активно взаимодействуют с исполнительными органами власти Санкт-Петербурга по ряду направлений.

