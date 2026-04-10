В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу

В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге в вечерний час пик автоинспекторы быстро доставили задыхающегося младенца в больницу

В Санкт-Петербурге, на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ветеранов, сотрудники дорожно-патрульной службы, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения подполковник полиции Олег Гуменюк и инспектор ДПС лейтенант полиции Алексей Потяков, стали свидетелями экстренной ситуации. К ним подбежала взволнованная женщина с младенцем на руках.

Она сообщила, что ее 11-месячный сын дома проглотил посторонний предмет и начал задыхаться. Учитывая, что на улице начался вечерний час пик, движение было затруднено, и родители понимали, что самостоятельно довезти ребенка до больницы вовремя не успеют.

Оценив серьезность положения, инспекторы незамедлительно посадили женщину с ребенком в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и сирену, они быстро преодолели около 20 километров, доставив их в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н.Ф. Филатова за считанные минуты.

Благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников полиции, малыш своевременно получил необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, он уже вернулся домой. Мать ребенка выразила свою глубокую благодарность Олегу Гуменюку и Алексею Потякову за их отзывчивость и профессионализм в критической ситуации.

