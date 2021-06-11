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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейский спас мальчика, который звал маму из открытого окна

В Петербурге полицейский спас мальчика, который звал маму из открытого окна

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94
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Купчино начали проверку условий проживания ребенка, который плакал и ждал маму у открытого окна

Вечером минувшей среды, около 19 часов к полицейским поступило сообщение о том, что в проеме открытого окна на третьем этаже дома 19 по Будапештской улице стоит маленький мальчик, который плачет и зовет маму. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Фрунзенскому району: старший сержант полиции Олег Пужевский, сержант полиции Владислав Коростов, младший сержант полиции Александр Кот.

Было установлено, что мальчика закрыли в квартире одного, при этом он был очень напуган. Тогда старший сержант полиции Олег Пужевский, чтобы успокоить ребенка, поднялся к нему с помощью пожарной лестницы, которую установили спасатели. Сотруднику полиции удалось сразу же установить контакт с мальчиком, не смотря на то, что ребенок практически не говорил по-русски. В квартире сотрудник полиции обнаружил оставленный разрядившийся мобильный телефон. Зарядив его, он сумел связаться с матерью мальчика. Ею оказалась 30-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств. Женщина вернулась домой, где ее встретил сын и сотрудники полиции.

Как оказалось, женщина ушла на работу, закрыв своего пятилетнего сына одного дома. Информация была незамедлительно передана инспекторам отдела по делам несовершеннолетних, которые прибыли по указанному адресу с целью проверки условий проживания ребенка. Кроме того, с матерью мальчика была проведена профилактическая беседа, в которой ей подробно разъяснили последствия такого безответственного поведения.

Источник: ГУ МВД
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