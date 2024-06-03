В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу

29 мая 2024 года на трассе «Гатчина-Ополье», в Волосовском районе Ленинградской области инспекторы ОДПС ГИБДД ОМВД России по Волосовскому району Ленобласти обратили внимание на автомашину ВАЗ-2109, водитель которой был крайне взволнован.

Остановив машину, сотрудники Госавтоинспекции поинтересовались у водителя его самочувствием.

Мужчина сообщил полицейским, что у его жены начались стремительные роды, и он опасается, что не успеет довезти ее до больницы. Водитель был сильно растерян и с трудом мог совладать с эмоциями, к тому же на пути к больнице был железнодорожный переезд, который мог быть закрыт.

Инспекторы Госавтоинспекции - старший лейтенант полиции Арутюн Варданян и сержант полиции Кирилл Соколов немедленно пересадили роженицу в служебный автомобиль и повезли ее в медучреждение. Полицейские сообщили о сложившейся ситуации в дежурную часть и связались с врачами перинатального центра.

Дорога до перинатального центра заняла 25 минут, все это время сотрудники Госавтоинспекции шутили с женщиной и подбадривали ее.

Передав роженицу медикам, полицейские вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Благодаря неравнодушию и внимательности сотрудников полиции в этой истории все закончилось хорошо - у супругов родился здоровый малыш. Новоиспеченные родители поблагодарили полицейских, которые помогли их второму сыну появиться но свет.

2 июня сотрудники дорожной полиции встретили счастливых родителей в роддоме с подарками, среди которых была люлька-автокресло для новорожденного.