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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу

В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили роженицу в больницу

29 мая 2024 года на трассе «Гатчина-Ополье», в Волосовском районе Ленинградской области инспекторы ОДПС ГИБДД ОМВД России по Волосовскому району Ленобласти обратили внимание на автомашину ВАЗ-2109, водитель которой был крайне взволнован.
Остановив машину, сотрудники Госавтоинспекции поинтересовались у водителя его самочувствием.
Мужчина сообщил полицейским, что у его жены начались стремительные роды, и он опасается, что не успеет довезти ее до больницы. Водитель был сильно растерян и с трудом мог совладать с эмоциями, к тому же на пути к больнице был железнодорожный переезд, который мог быть закрыт.
Инспекторы Госавтоинспекции - старший лейтенант полиции Арутюн Варданян и сержант полиции Кирилл Соколов немедленно пересадили роженицу в служебный автомобиль и повезли ее в медучреждение. Полицейские сообщили о сложившейся ситуации в дежурную часть и связались с врачами перинатального центра.
Дорога до перинатального центра заняла 25 минут, все это время сотрудники Госавтоинспекции шутили с женщиной и подбадривали ее.
Передав роженицу медикам, полицейские вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.
Благодаря неравнодушию и внимательности сотрудников полиции в этой истории все закончилось хорошо - у супругов родился здоровый малыш. Новоиспеченные родители поблагодарили полицейских, которые помогли их второму сыну появиться но свет.

2 июня сотрудники дорожной полиции встретили счастливых родителей в роддоме с подарками, среди которых была люлька-автокресло для новорожденного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район
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