Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра

В связи с сильным ветром разводка Ладожского моста, запланированная на 8 апреля, отменена и перенесена на 14 апреля. Это решение принято Федеральным казённым учреждением Управление дороги «Северо-Запад» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») после того, как автоматическая метеостанция на мосту зарегистрировала порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду в 22:16 8 апреля. Согласно установленным правилам, технологическая разводка моста возможна лишь при скорости ветра не более 15 м/с и температуре не выше +25°C.

Новая дата проведения разводки — 14 апреля, работа будет выполнена в период с 00:30 до 2:00 ночи. Информацию об этом подтвердил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Метеорологическая служба региона — Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Северо-Западное УГМС») — прогнозирует сохранение неблагоприятных условий. В Ленинградской области на протяжении суток 8 апреля и в начале ночи 9 апреля в отдельных районах ожидаются порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду.

