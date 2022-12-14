Губернатор Ленобласти наградил талантливую молодежь за победы в конкурсах и на олимпиадах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил талантливую молодежь за победы в конкурсах и на олимпиадах.

«Одной из национальных идей развития нашей страны является поддержка талантливой молодежи. И здесь нам есть, чем гордиться. В федеральном реестре талантливой молодежи почти 3 тысячи ребят из Ленинградской области. Это вызывает гордость и уважение, и ставит перед нами более амбициозные цели — чтобы этот реестр расширялся. Мы хотим, чтобы наших ребят заметили и готовы, в свою очередь, отмечать лучших. Те, кто развивает свои таланты и показывает себя на различных соревнованиях, достойны поддержки. Мне хочется, чтобы это мероприятие послужило стимулом для ваших дальнейших побед. Огромное вам спасибо!», — подчеркнул глава региона.

В системе образования Ленинградской области ежегодно проводится более 150 мероприятий, в которых принимают участие порядка 35 тысяч детей. Губернаторские премии школьники и студенты получают в сфере образования, культуры и молодежной политики.

По итогам 2022 года премию в размере 25 тысяч рублей получили 35 победителей, лауреатов и обладателей гран-при конкурсов. Ребята проявили себя в олимпиадах по школьным предметам, конкурсах «Песенный звездопад», «Красная площадь», «Молодые дарования России», «Студенческая весна», «Юный журналист», «Золотая нить», в премиях «Мы вместе» и «Доброволец.ЛО», на турслете «Разметелевский февраль», в турнире по дебатам «Кубок Ладоги».

Кроме того, в 2022 году стипендиатами губернатора стали 20 одаренных студентов-первокурсников, находящихся в трудной жизненной ситуации, и студент Выборгского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» с ограниченными возможностями.