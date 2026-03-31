На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу

С 2 по 6 апреля на внешнем кольце КАД (автодорога А-118) в Петербурге ограничат движение. На участке с 32 по 37 километр, между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом, будет закрыта одна из полос для уборки дорожного смета. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На указанном отрезке будет ограничена скорость до 50 км/ч на трех полосах, а четвертая будет полностью перекрыта. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, и будут обозначены временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией. Информация об ограничениях также будет отображаться на табло системы управления дорожным движением КАД.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации движения.