ента новостей

23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
23:27
СКА проиграл ЦСКА в пятом матче серии со счётом 2:6 и вылетел с турнира
20:52
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
20:46
Концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix
20:44
Церемония вручения Международной премии имени К.Ю. Лаврова в Таврическом дворце
12:30
В Петербурге началась подготовка городских фонтанов к новому сезону
12:10
В центре Петербурга пьяный мужчина разгуливал с бензопилой
12:00
В Петербурге иномарка сбила школьницу на электросамокате
11:52
В поселке Белоостров дебошир распылил слезоточивый газ в салоне автобуса
11:49
В Пушкине задержали мужчину, подозреваемого в разбое
11:37
В Петербурге у подростка отняли одежду в автобусе
11:20
Полицейские задержали подозреваемых в избиении петербуржца на улице Демьяна Бедного
11:12
В Петербурге в баре продавали «веселящий газ» и контрафактный алкоголь
20:22
В Петербурге пройдет ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
20:18
Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»
20:15
В День аиста на трассе Р-23 вновь гнездятся белые птицы
12:11
Женская сборная Герценовского университета досрочно стала чемпионом студенческих соревнований по футзалу
12:06
Во Всеволожске пресекли канал незаконной миграции
11:59
В Ленобласти пьяного лихача, угнавшего иномарку задерживали со стрельбой
11:34
В Ленобласти ветеренарного врача будут судить за взятки
09:55
В Петербурге задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком
09:46
Безголевой старт динамовцев. «Динамо-СПб» — «Луки-Энергия» — 0:0
22:40
СКА обыграл ЦСКА со счетом 1:0
20:27
В Петербурге откроется прямой автобусный маршрут до Севастополя
20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
20:04
Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо»
11:18
В Петербурге в честь 10-летия Росгвардии зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку мостов
10:57
Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе
10:46
В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы
10:40
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу

На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения

С 2 по 6 апреля на внешнем кольце КАД (автодорога А-118) в Петербурге ограничат движение. На участке с 32 по 37 километр, между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом, будет закрыта одна из полос для уборки дорожного смета. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На указанном отрезке будет ограничена скорость до 50 км/ч на трех полосах, а четвертая будет полностью перекрыта. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, и будут обозначены временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией. Информация об ограничениях также будет отображаться на табло системы управления дорожным движением КАД.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации движения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

