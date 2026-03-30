Питерец.ру » Общество » В День аиста на трассе Р-23 вновь гнездятся белые птицы

В День аиста на трассе Р-23 вновь гнездятся белые птицы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба АО «ВАД»
В День аиста в России, который считается в России символом благополучия, вдоль федеральной трассы Р-23 вновь гнездятся белые аисты

Сегодня, в День аиста в России, который считается в России символом благополучия, компания «ВАД» делится доброй новостью: вдоль федеральной трассы Р-23 вновь гнездятся белые аисты. Птицы возвращаются даже в те гнезда, которые дорожники переносили ещё в начале реконструкции автодороги на участке с 80 по 111 км в Ленинградской области.

О безопасности птиц позаботились и перенесли гнёзда в ходе модернизации федеральной трассы Р-23 на участке с 80 по 111 км в Ленинградской области. Работы стартовали в 2022 году и планируются к завершению в 2026-м.

«Всего вдоль дороги на этом участке мы обнаружили восемь гнезд, к сожалению, три из них мешали производству работ. Учитывая, что аистиные гнезда – это настоящие дома для птиц, в которые они возвращаются целыми поколениями, было решено их перенести. Мы установили новые деревянные столбы и с помощью специальных кранов смонтировали на них металлические площадки, на которые бережно переместили все гнезда. И сейчас, когда работы по реконструкции близятся к завершению, очень радостно видеть, что во всех из них вновь гнездятся птицы», – поясняет технический руководитель контракта АО «ВАД» Евгений Крупин.

Именно в марте водители и пассажиры, проезжающие по трассе Р-23, могут наблюдать за гнездованием белых аистов прямо вдоль дороги. Кстати, это не единственный популярный у пернатых участок. Чтобы привлечь внимание автомобилистов, вдоль трассы уже в Псковской области на участке с 416 по 419 км установлен знак «Внимание! Аисты». Будьте осторожны и берегите братьев наших меньших!

Похожие публикации

5-11-2019, 10:37
Аисты нашли временное пристанище
15-11-2016, 09:25
Агрессивные вороны
30-05-2025, 10:35
В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение
8-11-2025, 15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
11-11-2024, 19:46
В Ленобласти на трассе «Нарва» ограничат пропускную способность
22-07-2025, 10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение

Происшествия на дорогах

27-03-2026, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Наверх