В День аиста на трассе Р-23 вновь гнездятся белые птицы

Сегодня, в День аиста в России, который считается в России символом благополучия, компания «ВАД» делится доброй новостью: вдоль федеральной трассы Р-23 вновь гнездятся белые аисты. Птицы возвращаются даже в те гнезда, которые дорожники переносили ещё в начале реконструкции автодороги на участке с 80 по 111 км в Ленинградской области.

О безопасности птиц позаботились и перенесли гнёзда в ходе модернизации федеральной трассы Р-23 на участке с 80 по 111 км в Ленинградской области. Работы стартовали в 2022 году и планируются к завершению в 2026-м.

«Всего вдоль дороги на этом участке мы обнаружили восемь гнезд, к сожалению, три из них мешали производству работ. Учитывая, что аистиные гнезда – это настоящие дома для птиц, в которые они возвращаются целыми поколениями, было решено их перенести. Мы установили новые деревянные столбы и с помощью специальных кранов смонтировали на них металлические площадки, на которые бережно переместили все гнезда. И сейчас, когда работы по реконструкции близятся к завершению, очень радостно видеть, что во всех из них вновь гнездятся птицы», – поясняет технический руководитель контракта АО «ВАД» Евгений Крупин.

Именно в марте водители и пассажиры, проезжающие по трассе Р-23, могут наблюдать за гнездованием белых аистов прямо вдоль дороги. Кстати, это не единственный популярный у пернатых участок. Чтобы привлечь внимание автомобилистов, вдоль трассы уже в Псковской области на участке с 416 по 419 км установлен знак «Внимание! Аисты». Будьте осторожны и берегите братьев наших меньших!