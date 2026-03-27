В Петербурге откроется прямой автобусный маршрут до Севастополя

29 марта, в это воскресенье, начнет курсировать новый автобусный маршрут, соединяющий Санкт-Петербург и Севастополь. Первый автобус отправится с с Автовокзала города в 13:45, а продолжительность поездки составит примерно 40 часов. В дальнейшем планируется сделать рейсы ежедневными.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул символичность запуска прямого автобусного сообщения между городами-героями, отметив их многолетние связи. Он напомнил, что Севастополь, как и Петербург, хранит богатую военную историю. Губернатор также упомянул о плодотворном сотрудничестве между Михайловским театром в Петербурге и Севастопольским театром оперы и балета под руководством народного артиста России Ильдара Абдразакова, как пример укрепления дружеских отношений между городами.

Новый маршрут отличается не только связью Петербурга и Севастополя, но и тем, что пролегает через новые российские территории, объединяя такие важные города, как Москва, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь. Беглов отметил, что это увеличивает транспортную доступность южных регионов, что особенно актуально перед началом летнего отпускного сезона.

Для обеспечения комфорта пассажиров на маршруте будут задействованы современные комфортабельные автобусы. Они оснащены откидными креслами, климат-контролем, USB-портами для зарядки гаджетов и мультимедийными системами с экранами.

Приобрести билеты и узнать расписание можно в кассах автовокзала, по телефону справочной службы 246-98-08, а также на официальном сайте автовокзала.

Санкт-Петербург является одним из ведущих транспортных центров России. Помимо развитых железнодорожных и воздушных перевозок, автобусные маршруты дальнего следования пользуются большим спросом. По итогам 2025 года около 540 тысяч человек воспользовались услугами автовокзала Северной столицы для поездок по России.