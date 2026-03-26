В Петербурге инженеры-инспекторы Гостехнадзора осмотрели крупнейший аквапарк города

В аквапарке «Питерлэнд», расположенном в Санкт-Петербурге по адресу Приморский проспект, 72, проведена проверка безопасности водных аттракционов. Инженеры-инспекторы Гостехнадзора подтвердили, что все объекты соответствуют действующим нормативам и требованиям. В 2026 году аквапарк успешно прошел плановое техническое освидетельствование специализированной организацией, что подтвердило его безопасность.

В ходе проверки инженеры детально изучили каждый аттракцион, ознакомились с сопроводительной технической документацией и проверили документы, подтверждающие право собственности на объект. Особое внимание было уделено консультированию персонала аквапарка по вопросам безопасной эксплуатации оборудования. По итогам всех мероприятий было установлено соответствие аквапарка требованиям, предъявляемым к размещению аттракционного оборудования на территории города.

«Питерлэнд», открывший свои двери в 2012 году, является одним из крупнейших крытых аквапарков России и самым масштабным в Санкт-Петербурге, пользуясь неизменной популярностью. Отличительной чертой аквапарка является его уникальная архитектура – 45-метровый купол диаметром 90 метров, выполненный из дерева. Его конструкция с двойным слоем пленки, пропускающей воздух, предотвращает накопление снега зимой и обеспечивает проникновение ультрафиолета, позволяя посетителям наслаждаться загаром в любое время года.

Особое место среди развлечений занимает тематический пиратский корабль, напоминающий знаменитый арт-объект из киносаги. С его палубы берут начало пять водных горок. Всего же в аквапарке представлено 14 различных аттракционов. Среди них выделяется 202-метровая «Синяя горка», предлагающая необычный спуск: посетители движутся не вниз, а вверх, преодолевая тягу мощных водяных струй на «ватрушках».