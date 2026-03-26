В Петербурге обсудили правовые основы взаимодействия государства и Церкви

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце обсудили правовые основы взаимодействия государства и Церкви в контексте защиты национальных интересов России

26 марта в Мариинском дворце прошла научно-практическая конференция «Правоотношения государства и церкви в Российской истории. Примеры священномученичества». Денис Четырбок, председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания Санкт-Петербурга, зачитал приветственное слово спикера петербургского парламента Александра Бельского. В нем подчеркивалось, что в современном мире, особенно в условиях информационной войны, особую значимость приобретают вопросы социального служения Русской православной церкви, роли религии в национальной идентичности и традиционных семейных ценностях в российском праве. Эти темы важны для сплочения общества и определения его дальнейшего развития.

Конференция получила приветствия от ряда официальных лиц, включая митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прокурора города Виктора Мельника (ныне заместителя генерального прокурора России) и начальника Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгения Орловского.

В рамках мероприятия были затронуты актуальные темы, в частности, укрепление государственного суверенитета и стабильности российского общества через призму исторического и правового опыта взаимодействия государства и религиозных организаций.

В дискуссии приняли участие как ведущие специалисты – ученые, юристы, историки, конфликтологи, так и студенты юридических вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Духовную составляющую мероприятия представили наместник Александро-Невской лавры Владыка Вениамин, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Силуан и другие представители духовенства.

Организатором конференции выступил Фонд имени А. Ф. Кони, а само мероприятие приурочено к реализации президентского указа о сохранении духовно-нравственных ценностей.

