Круглый стол на тему: «Кампания по изъятию церковных ценностей: взгляд через столетие» в Историческом парке

18 марта 2022 г. в 17:00 в стенах Исторического парка «Россия - Моя история» по благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоится круглый стол на тему «Кампания по изъятию церковных ценностей: взгляд через столетие».

В круглом столе планируется участие:

- кандидата богословия, кандидата исторических наук, проректора по научной работе Санкт-Петербургской Духовной Академии протоиерея Константина Костромина;

- хранителя музея Александро-Невской лавры Романа Сергеевича Катаева,

- автора альбома-исследования, посвященного священномученику Юрию Новицкому Никиты Владимировича Гольцова,

- кандидата исторических наук, старшего сотрудника СПбГБУК «Музейно-выставочный центр» Петрова Ивана Васильевича.

В 2022 г. исполняется 100-лет кампании по изъятию церковных ценностей и Петроградскому процессу против православного духовенства и мирян. Кампания по изъятию церковных ценностей стартовала в начале 1922 г. под предлогом сбора средств в пользу голодающих в Поволжье. Государственные власти использовали кампанию помощи голодающим для реализации собственного плана по ослаблению Православной Церкви. Президиум ВЦИК 2 января 1922 г. принимает постановление «О ликвидации церковного имущества», а в феврале 1922 г. выходит постановление «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим».

В ряде мест происходили конфликты между красноармейцами и частями особого назначения и верующими (особенно крупные в Шуйском уезде Иваново-Вознесенской губернии). Летом 1922 г. в Петрограде прошел процесс против духовенства и верующих епархии, обвиненных в противодействии изъятию ценностей. В результате процесса в середине августа 1922 г. были расстреляны митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), юристы Юрий Новицкий и Иван Ковшаров. В 1992 г. все четверо были канонизированы Русской Православной Церковью.