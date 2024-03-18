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Питерец.ру » Общество » В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией

В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Праздничными мероприятиями, акциями и концертами Петербург сегодня отмечает 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечается 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и город наполняется праздничными мероприятиями, акциями и концертами. Этот день стал государственным праздником после подписания договора о возвращении Крыма в состав России 18 марта 2014 года в Москве.

Губернатор Александр Беглов направил поздравление жителям Петербурга, отметив, что благодаря решительности Президента, жителей Крыма и Севастополя, а также поддержке всей страны была восстановлена историческая справедливость. Он подчеркнул, что "Крымская весна" стала символом возрождения, силы и могущества России, а также воли к единству и защите чести Отечества.

Глава города также отметил, что сегодня российский народ и военные борются за правду и справедливость, поддерживая Донбасс и Новороссию, а также тех, для кого Россия является Родиной.

Связь Санкт-Петербурга с Крымом уходит веками назад, и города Севастополь и Санкт-Петербург считаются городами-побратимами и морскими защитниками Отечества. Десять лет назад по поручению Президента Петербург оказал помощь Симферополю, а сегодня жители Крыма и Севастополя вместе с другими защищают Россию и помогают жителям новых регионов.

Александр Беглов отметил, что юбилейная дата празднуется после выборов Президента Российской Федерации, на которых россияне выразили мощную и единодушную поддержку национальному лидеру - Владимиру Путину. Они поддержали курс на укрепление могущества Родины, защиту своих ценностей и право детей на будущее.

Уже с раннего утра на площадке перед Смольным звучал "Севастопольский вальс", национальные коллективы выступали с праздничной программой, подготовленной Санкт-Петербургским Домом национальностей. Среди участников программы были Казачий ансамбль "Атаман" имени Александра Красноперца, ансамбль калмыцкого танца "Байнцаг", Ансамбль народного танца "Нарт" при Осетинском земельном театре. Эти выступления наполнили праздничное настроение горожан и гостей, подчеркнув важность исторического события, которое отмечается в этот день.

Помимо музыкальных выступлений, на праздничной площадке также организованы выставки и ярмарки, где можно было приобрести сувениры и изделия мастеров ремесленников, отражающие культуру и традиции Крыма и Севастополя. Гости и жители города с удовольствием рассматривали экспозиции, задавали вопросы мастерам и узнавали новое о культурном наследии этих регионов.

Кроме того, в честь этого знаменательного события организованы лекции и мастер-классы о истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, которые привлекли внимание и интерес участников всех возрастов. Историки, политологи и краеведы делились своими знаниями и точками зрения на этот важный период в истории страны, стимулируя обсуждения и дебаты среди посетителей.

Источник: Администрация Петербурга
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