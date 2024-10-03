Губернатор Петербурга наградил росгвардейцев-водолазов знаками отличия «За доблесть в спасении»

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии младший сержант Никита Ц. и рядовой Владимир Б. были награждены знаками отличия губернатора Санкт-Петербурга за очистку акватории Невы и Финского залива от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В ходе проведения работ в акватории Невы по обеспечению безопасности фарватеров и гидротехнических сооружений росгвардейцами-водолазами было обнаружено и извлечено для дальнейшего уничтожения несколько сотен боеприпасов.

Знаком отличия награждаются лица, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного или гражданского долга по спасению жизни и сохранению здоровья людей на территории Санкт-Петербурга в условиях, сопряженных с риском для жизни.