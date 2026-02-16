В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной

14 февраля около 19:00 в полицию Выборгского района Ленинградской области поступила информация от жительницы одного из домов по Ленинградскому шоссе. Она сообщила, что ее сосед стал жертвой нападения, получив удар мечом от неизвестного мужчины.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Мужчина находился в своей комнате в коммунальной квартире и был сильно пьян.

Выяснилось, что 42-летний задержанный, находясь на общей кухне, во время внезапно вспыхнувшей ссоры с 43-летним гостем, с которым распивал алкоголь, не смог совладать с собой. Он принес из своей комнаты катану и нанес удар своему оппоненту в область паха.

Пострадавшего спасти не удалось, он скончался на месте происшествия, несмотря на усилия прибывших медиков.

Следственные органы уже квалифицировали произошедшее как уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Орудие преступления — меч — изъято.