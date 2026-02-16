ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной

В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной

Полицейские Выборга задержали местного жителя, смертельно ранившего катаной своего приятеля

14 февраля около 19:00 в полицию Выборгского района Ленинградской области поступила информация от жительницы одного из домов по Ленинградскому шоссе. Она сообщила, что ее сосед стал жертвой нападения, получив удар мечом от неизвестного мужчины.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Мужчина находился в своей комнате в коммунальной квартире и был сильно пьян.

Выяснилось, что 42-летний задержанный, находясь на общей кухне, во время внезапно вспыхнувшей ссоры с 43-летним гостем, с которым распивал алкоголь, не смог совладать с собой. Он принес из своей комнаты катану и нанес удар своему оппоненту в область паха.

Пострадавшего спасти не удалось, он скончался на месте происшествия, несмотря на усилия прибывших медиков.

Следственные органы уже квалифицировали произошедшее как уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Орудие преступления — меч — изъято.

