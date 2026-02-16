ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет

В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали посетителя «наливайки», применившего в споре аэрозольный пистолет

Поздним вечером 14 февраля в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о конфликте в торговой точке, специализирующейся на продаже пива, расположенной на улице Композиторов.

Прибывший на место наряд правоохранителей задержал одного из участников инцидента – 36-летнего местного жителя. По предварительным данным, конфликт начался с вербального спора между несколькими посетителями магазина, в разгар которого задержанный применил аэрозольное устройство модели «Пионер». К счастью, обошлось без раненых.

Задержанный был доставлен в отделение и привлечен к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. При нем также был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

