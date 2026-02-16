В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет

Поздним вечером 14 февраля в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о конфликте в торговой точке, специализирующейся на продаже пива, расположенной на улице Композиторов.

Прибывший на место наряд правоохранителей задержал одного из участников инцидента – 36-летнего местного жителя. По предварительным данным, конфликт начался с вербального спора между несколькими посетителями магазина, в разгар которого задержанный применил аэрозольное устройство модели «Пионер». К счастью, обошлось без раненых.

Задержанный был доставлен в отделение и привлечен к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. При нем также был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.