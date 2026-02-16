ента новостей

Питерец.ру » Культура » Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда

Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
7 марта в преддверии женского праздника, Марк Горонок приглашает своих поклонников на ПРЕМЬЕРУ авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театр Легенда

7 марта, в преддверии Международного женского дня, известный актёр и режиссёр Марк Горонок радостно приглашает всех своих поклонников и любителей театра на долгожданную ПРЕМЬЕРУ своего авторского спектакля под названием "Артист - это просто!", который состоится в уютных стенах Театра Легенда, расположенного по адресу: улица Выборгская, дом 4, корпус 2.

Марк Горонок — это имя знакомо многим, ведь он стал настоящей звездой культовых фильмов, созданных выдающимся режиссёром Дмитрием Астраханом в 90-х годах. Его харизма и талант позволили ему создать незабываемые образы, которые остались в сердцах зрителей, особенно в таких картинах, как "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо". За свою впечатляющую карьеру, которая длится уже более тридцати лет, Горонок успел поработать в театрах как Санкт-Петербурга, так и Москвы. Его фильмография включает более пятидесяти работ, среди которых такие известные проекты, как "Первый отдел", "Анна Медиум-2", "Морские дьяволы", "Чайка-2", "Дельфин-2", "Отставник", "Тайны следствия-21" и "Шеф-4".

Спектакль "Артист - это просто!" — это не просто театральное представление, это настоящая откровенная беседа актёра со зрителями. В ходе спектакля Марк делится своими размышлениями о взлётах и падениях в жизни, о любви и разочаровании, о том, как сложно иногда поверить в себя после пережитых неудач. Он также затрагивает тему Божьего промысла, который, по его мнению, даёт каждому из нас второй шанс.

Зрители смогут насладиться атмосферой тепла и уюта, которая царит в Театре Легенда. Здесь вы станете частью незабываемого театрального шоу, получите невероятный заряд положительной энергии от главного героя спектакля. Этот герой, несмотря на все жизненные трудности и преграды, утверждает, что "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" — это послание, которое вдохновит каждого зрителя.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события, которое начнётся в 19:15. Приходите, чтобы поддержать Марка Горонка и насладиться его мастерством в исполнении, которое обещает оставить незабываемые впечатления и подарить вам множество положительных эмоций.

