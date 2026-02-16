В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной

15 февраля днем правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга получили информацию о нападении с применением холодного оружия в жилом доме на Малоохтинском проспекте.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили в коммунальной квартире 37-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 51-летний уроженец одного из закавказских государств. Установлено, что задержанный прибыл в Санкт-Петербург в мае прошлого года и с момента въезда в страну не вставал на миграционный учет. Причиной конфликта, приведшего к поножовщине, стал бытовой спор во время совместного употребления спиртных напитков.

С места происшествия изъят нож, предположительно использованный при нападении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.