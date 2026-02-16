ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной

В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участника коммунальной поножовщины, ранившего в споре своего оппонента

15 февраля днем правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга получили информацию о нападении с применением холодного оружия в жилом доме на Малоохтинском проспекте.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили в коммунальной квартире 37-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 51-летний уроженец одного из закавказских государств. Установлено, что задержанный прибыл в Санкт-Петербург в мае прошлого года и с момента въезда в страну не вставал на миграционный учет. Причиной конфликта, приведшего к поножовщине, стал бытовой спор во время совместного употребления спиртных напитков.

С места происшествия изъят нож, предположительно использованный при нападении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
15-07-2025, 10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
16-05-2025, 12:15
В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
26-12-2025, 10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
19-05-2025, 13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
23-11-2025, 15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх