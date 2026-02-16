ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова

Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Николай Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном в восстановленном здании Пробирной палаты

16 февраля текущего года в Санкт-Петербурге состоялось значимое событие в спортивной жизни города: губернатор Александр Беглов и помощник Президента России, а также председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев торжественно открыли новый многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Этот современный объект расположен на живописной набережной канала Грибоедова и занимает восстановленное здание Пробирной палаты и Пробирного училища, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Александр Беглов в своем выступлении отметил, что задача по восстановлению и переоснащению этого исторического здания была крайне сложной. Он подчеркнул, что от первоначального здания Пробирной палаты осталась лишь одна стена, а также возникли серьезные проблемы с фундаментами. В дополнение к этому, рядом с объектом находятся жилые дома, что добавляло сложности в процессе строительства. Тем не менее, благодаря совместным усилиям федеральных властей, городского правительства и ответственного бизнеса, проект был успешно реализован. «Мы добились успеха благодаря тому, чему нас учит Президент: совместные усилия всегда приносят плоды. Петербург теперь имеет не только новый спортивный объект, но и возрожденный памятник архитектуры», – отметил губернатор.

Беглов также добавил, что строительство велось под строгим контролем Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП). Специалистам удалось сохранить исторический фасад здания, выходящий на Казанскую улицу, что позволило гармонично вписать новый спортивный комплекс в архитектурный облик исторического центра города. Работы по реконструкции и строительству заняли 18 месяцев, и проект был разработан с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея 211 имени Пьера де Кубертена, расположенного на Гороховой улице.

Николай Патрушев, который является выпускником школы 211, также выступил на открытии. Он отметил, что после капитального ремонта лицея было принято решение о строительстве бассейна, так как все новые школы в Санкт-Петербурге вводятся с одним или даже двумя бассейнами. «Город помог преодолеть все сложности, которые возникали с приспособлением бывшей Пробирной палаты к нуждам спортивного комплекса. Теперь здесь есть прекрасный 25-метровый бассейн, замечательные гребные тренажеры и залы для тренировок. В первую очередь, этот комплекс будет предназначен для учеников лицея 211 и гимназии 2, но также здесь будут проходить занятия для участников специальной военной операции», – сказал он.

Губернатор Беглов также выразил благодарность Патрушеву за поддержку проекта и добавил, что в спорткомплексе смогут заниматься до 360 человек из числа жителей центральных районов Санкт-Петербурга. В рамках этого нового спортивного центра планируется проводить занятия для ветеранов специальной военной операции и их семей, а также для участников городской программы «Серебряный возраст». Беглов подчеркнул, что новый спортивный центр является «зримым воплощением связи поколений», тем самым подчеркивая важность физической активности и здорового образа жизни для всех возрастных групп.

Важно отметить, что комплекс будет носить имя мастера спорта по плаванию, что подчеркивает его спортивную направленность и вдохновляет будущие поколения заниматься спортом. Открытие такого объекта в историческом центре города не только способствует развитию спортивной инфраструктуры, но и служит примером того, как можно успешно сочетать современность и историческое наследие. Это событие стало знаковым для Санкт-Петербурга, подчеркивая приверженность города к развитию спорта и поддержке молодежи, а также уважение к его культурному наследию.

