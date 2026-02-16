Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова

16 февраля текущего года в Санкт-Петербурге состоялось значимое событие в спортивной жизни города: губернатор Александр Беглов и помощник Президента России, а также председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев торжественно открыли новый многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Этот современный объект расположен на живописной набережной канала Грибоедова и занимает восстановленное здание Пробирной палаты и Пробирного училища, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Александр Беглов в своем выступлении отметил, что задача по восстановлению и переоснащению этого исторического здания была крайне сложной. Он подчеркнул, что от первоначального здания Пробирной палаты осталась лишь одна стена, а также возникли серьезные проблемы с фундаментами. В дополнение к этому, рядом с объектом находятся жилые дома, что добавляло сложности в процессе строительства. Тем не менее, благодаря совместным усилиям федеральных властей, городского правительства и ответственного бизнеса, проект был успешно реализован. «Мы добились успеха благодаря тому, чему нас учит Президент: совместные усилия всегда приносят плоды. Петербург теперь имеет не только новый спортивный объект, но и возрожденный памятник архитектуры», – отметил губернатор.

Беглов также добавил, что строительство велось под строгим контролем Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП). Специалистам удалось сохранить исторический фасад здания, выходящий на Казанскую улицу, что позволило гармонично вписать новый спортивный комплекс в архитектурный облик исторического центра города. Работы по реконструкции и строительству заняли 18 месяцев, и проект был разработан с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея 211 имени Пьера де Кубертена, расположенного на Гороховой улице.

Николай Патрушев, который является выпускником школы 211, также выступил на открытии. Он отметил, что после капитального ремонта лицея было принято решение о строительстве бассейна, так как все новые школы в Санкт-Петербурге вводятся с одним или даже двумя бассейнами. «Город помог преодолеть все сложности, которые возникали с приспособлением бывшей Пробирной палаты к нуждам спортивного комплекса. Теперь здесь есть прекрасный 25-метровый бассейн, замечательные гребные тренажеры и залы для тренировок. В первую очередь, этот комплекс будет предназначен для учеников лицея 211 и гимназии 2, но также здесь будут проходить занятия для участников специальной военной операции», – сказал он.

Губернатор Беглов также выразил благодарность Патрушеву за поддержку проекта и добавил, что в спорткомплексе смогут заниматься до 360 человек из числа жителей центральных районов Санкт-Петербурга. В рамках этого нового спортивного центра планируется проводить занятия для ветеранов специальной военной операции и их семей, а также для участников городской программы «Серебряный возраст». Беглов подчеркнул, что новый спортивный центр является «зримым воплощением связи поколений», тем самым подчеркивая важность физической активности и здорового образа жизни для всех возрастных групп.

Важно отметить, что комплекс будет носить имя мастера спорта по плаванию, что подчеркивает его спортивную направленность и вдохновляет будущие поколения заниматься спортом. Открытие такого объекта в историческом центре города не только способствует развитию спортивной инфраструктуры, но и служит примером того, как можно успешно сочетать современность и историческое наследие. Это событие стало знаковым для Санкт-Петербурга, подчеркивая приверженность города к развитию спорта и поддержке молодежи, а также уважение к его культурному наследию.