Питерец.ру » Общество » В Петербурге экологические службы за неделю собрали порядка 67 тонн опасных отходов

В Петербурге экологические службы за неделю собрали порядка 67 тонн опасных отходов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Порядка 67 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю

В период с 12 по 18 января жители города направили в городские службы экстренной экологической помощи 407 обращений, касающихся вопросов экологической безопасности.

Специалисты ГБУ «Экострой» 28 раз выезжали для устранения аварийных ситуаций, вызванных загрязнением ртутью, и собрали 1,5 кг отходов, содержащих ртуть.

Корабли и сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» работают в режиме повышенной готовности.

В рамках системы приема опасных отходов от населения специалисты приняли от горожан 67 тонн опасных отходов. На переработку и обезвреживание было направлено: 364 кг люминесцентных ламп, 75 кг светодиодных ламп, 8 кг термометров и других ртутьсодержащих приборов, 1,5 тонны батареек и небольших аккумуляторов, 12 кг больших аккумуляторов, 436 кг бытовой химии и химических отходов, 28 кг металлической ртути и материалов, загрязненных ртутью, 175 кг отработанных масел, 234 кг медикаментов, 63,2 тонны автомобильных шин, 1 тонна бытовой, электронной и компьютерной техники (с картриджами), 3 кг противогазов и их частей, утративших свои свойства.

Были проведены работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора, в общей сложности было вывезено 15 кубических метров отходов.

Мобильная экологическая служба принимает звонки по вопросам экологической безопасности круглосуточно по номеру телефона: 417-59-36.

