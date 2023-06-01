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Питерец.ру » Общество » В Петербурге открылись экопункты

В Петербурге открылись экопункты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Во всех районах Петербурга начали работу экопункты

1 июня в Петербурге открылись 8 новых экопунктов. Экоточки с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов появились в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах.

Теперь в соответствии с поручением Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова экопункты функционируют в каждом районе города.

Экопункты представляют собой 20-футовые морские контейнеры или прицеп-фургоны. Режим их работы - ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерывов, в том числе в праздничные и выходные дни. Прием, сортировку и учет ведут специалисты.

Жители могут бесплатно сдать расширенную номенклатуру отходов: ртутные лампы, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки.

Опасные отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором. Несмотря на то, что их доля в общем объеме отходов незначительна, именно они способны нанести серьезный ущерб окружающей среде, загрязнить почву и воду.

«Петербург – один из первых российских городов, где уже с 2010 года начала внедряться система приема опасных отходов. Она не имеет аналогов в других регионах. В 2022 году с помощью этой системы собрано более 170 тонн опасных отходов», – подчеркнул председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

Помимо экопунктов, открытых во всех 18 районах Петербурга, в рамках системы приема опасных отходов в нашем городе установлено 505 экотерминалов для батареек и компактных ламп. Они находятся в местах с высокой проходимостью: магазины, торговые центры, офисы ЕИРЦ и МФЦ, автозаправочные станции. Также по городу согласно утвержденному графику ежедневно курсируют 2 экомобиля для приема всего перечня опасных отходов.

Развитие системы является как важным аспектом обеспечения экологической безопасности, так и драйвером экологического просвещения и формирования экологической культуры населения, воспитания бережного отношения к окружающей среде, в первую очередь, у подрастающего поколения.

Актуальные адреса пунктов приема доступны на Экологическом портале Санкт‑Петербурга infoeco.ru в разделе «Опасные отходы». Для удобства поиска точек сбора опасных отходов создан специальный чат-бот в Телеграм: https://t.me/spb_sorting_bot.

В случае возникновения вопросов о системе сбора опасных отходов от населения можно обратиться в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию (417-59-36, круглосуточно).

Источник: Администрация Петербурга
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