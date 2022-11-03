Перевозка инвалидов продолжится

«Питерец.ру» сообщает, что работа социальных такси продолжится и в 2023 году. В Северной столице будет более 1900 таких машин. Данную услугу будут оказывать 27 компаний.

Для этих целей будет использоваться транспорт, оборудованный подъемниками. Благодаря этому, можно перевозить и колясочников. Такие автомобили хорошо подходят для перевозки инвалидов и других маломобильных граждан. Именно эту задачу решает социальное такси.

Напоминаем, что такси данного типа доставляют пассажиров до социально значимых объектов. Человек получает скидку в размере 50-90%. Остальная сумма оплачивается из бюджета Петербурга. Размер скидки определяется категорией, к которой относится маломобильный гражданин, а также места назначения.