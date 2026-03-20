Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова

В Малом зале имени М. И. Глинки, который располагается в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, состоялось торжественное открытие IX Международного конкурса вокалистов, посвященного памяти выдающегося певца и педагога Бориса Тимофеевича Штоколова. Это значимое событие организовано институтом музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. В этом году конкурс привлек большое количество участников: было подано около 380 заявок от вокалистов из 57 городов России и 8 зарубежных стран, среди которых такие государства, как Грузия, Туркменистан, Китай и Монголия, что свидетельствует о высокой популярности и международном статусе данного мероприятия.

На церемонии открытия конкурсантов приветствовал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Его слова были озвучены главной хранительницей Мариинского дворца Мариной Шапошниковой. В своем приветствии Бельский отметил, что за годы существования конкурса он стал важной культурной традицией для Санкт-Петербурга. Каждое новое его проведение превращается в яркое событие, которое собирает талантливых артистов и зрителей со всех уголков страны. Он также подчеркнул, что конкурс является значимым вкладом в увековечение памяти Бориса Тимофеевича Штоколова, чье творчество обогатило мировую музыкальную культуру и продолжает вдохновлять молодое поколение вокалистов. В завершение своего выступления он пожелал всем участникам успехов, а организаторам и гостям — незабываемых впечатлений от мероприятия.

С приветственным словом также выступил президент РГПУ им. А. И. Герцена Геннадий Бордовский, который поделился своими воспоминаниями о Борисе Тимофеевиче Штоколове как о великом человеке и выдающемся педагогe. Он отметил, что конкурс, учрежденный в его честь, имеет международный характер, что подчеркивает важность искусства в укреплении международных связей. По его словам, проведение подобных конкурсов является общим вкладом в улучшение взаимодействия между людьми разных культур и стран. Геннадий Бордовский добавил, что, несмотря на все изменения, происходящие в мире, музыка остается вечной и способна объединять людей.

Проректор по инновационной деятельности Герценовского университета Александр Стрельцов выразил свою благодарность организаторам и членам жюри конкурса, отметив их важную роль в проведении этого значимого события. Он также пожелал участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать свои таланты и добиться признания в этом престижном конкурсе.

К участникам конкурса обратились и другие видные деятели культуры. Председатель правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов, председатель межрегионального Союза концертных деятелей Людмила Шепелева, председатель Совета Ассоциации музыкальных конкурсов Российской Федерации Андрей Устинов, а также члены жюри выразили свои пожелания и поддержку конкурсантам. Их слова вдохновили участников, напомнив о важности конкурса не только для их личного роста, но и для развития музыкальной культуры в целом.

В рамках концерта-приветствия выступили ведущие музыканты и солисты, а также победители Штоколовского конкурса прошлых лет, которые продемонстрировали свои таланты и мастерство. Гостям также был представлен портрет Бориса Штоколова, что добавило особую атмосферу и значимость этому событию.