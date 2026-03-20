ента новостей

22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
16:22
В Невской Дубровке задержали несовершеннолетнего стрелка по окнам из пневматики
16:19
В Петербурге задержали 16-летнюю «курьершу» мошенников, получившую от шестиклассницы свыше миллиона рублей
11:26
Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам
21:34
Спектакль «Фрида» в Колизее
21:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
20:31
В Кронштадте прошло торжественное мероприятие, посвящённое 120-й годовщине со дня образования подводных сил России
20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
14:55
В Петербурге задержали подозреваемую в краже 2,3 млн рублей со счета пенсионерки
13:12
Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе
20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова

Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Филармония
Почти 400 вокалистов из 9 стран мира собрались на IX Международном конкурсе им. Б. Т. Штоколова

В Малом зале имени М. И. Глинки, который располагается в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, состоялось торжественное открытие IX Международного конкурса вокалистов, посвященного памяти выдающегося певца и педагога Бориса Тимофеевича Штоколова. Это значимое событие организовано институтом музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. В этом году конкурс привлек большое количество участников: было подано около 380 заявок от вокалистов из 57 городов России и 8 зарубежных стран, среди которых такие государства, как Грузия, Туркменистан, Китай и Монголия, что свидетельствует о высокой популярности и международном статусе данного мероприятия.

На церемонии открытия конкурсантов приветствовал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Его слова были озвучены главной хранительницей Мариинского дворца Мариной Шапошниковой. В своем приветствии Бельский отметил, что за годы существования конкурса он стал важной культурной традицией для Санкт-Петербурга. Каждое новое его проведение превращается в яркое событие, которое собирает талантливых артистов и зрителей со всех уголков страны. Он также подчеркнул, что конкурс является значимым вкладом в увековечение памяти Бориса Тимофеевича Штоколова, чье творчество обогатило мировую музыкальную культуру и продолжает вдохновлять молодое поколение вокалистов. В завершение своего выступления он пожелал всем участникам успехов, а организаторам и гостям — незабываемых впечатлений от мероприятия.

С приветственным словом также выступил президент РГПУ им. А. И. Герцена Геннадий Бордовский, который поделился своими воспоминаниями о Борисе Тимофеевиче Штоколове как о великом человеке и выдающемся педагогe. Он отметил, что конкурс, учрежденный в его честь, имеет международный характер, что подчеркивает важность искусства в укреплении международных связей. По его словам, проведение подобных конкурсов является общим вкладом в улучшение взаимодействия между людьми разных культур и стран. Геннадий Бордовский добавил, что, несмотря на все изменения, происходящие в мире, музыка остается вечной и способна объединять людей.

Проректор по инновационной деятельности Герценовского университета Александр Стрельцов выразил свою благодарность организаторам и членам жюри конкурса, отметив их важную роль в проведении этого значимого события. Он также пожелал участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать свои таланты и добиться признания в этом престижном конкурсе.

К участникам конкурса обратились и другие видные деятели культуры. Председатель правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов, председатель межрегионального Союза концертных деятелей Людмила Шепелева, председатель Совета Ассоциации музыкальных конкурсов Российской Федерации Андрей Устинов, а также члены жюри выразили свои пожелания и поддержку конкурсантам. Их слова вдохновили участников, напомнив о важности конкурса не только для их личного роста, но и для развития музыкальной культуры в целом.

В рамках концерта-приветствия выступили ведущие музыканты и солисты, а также победители Штоколовского конкурса прошлых лет, которые продемонстрировали свои таланты и мастерство. Гостям также был представлен портрет Бориса Штоколова, что добавило особую атмосферу и значимость этому событию.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

