Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам

Дорогие жители нашего замечательного города, исповедующие ислам, от всей души поздравляем вас с завершением священного месяца Рамадан и с наступлением праздника Ураза-байрам! Этот праздник, который имеет глубокие корни в истории человечества, стал символом доброты, молитвы, милосердия и стремления к проявлению лучших человеческих качеств. Ураза-байрам олицетворяет важные традиции и идеалы ислама, которые передаются из поколения в поколение, служа нравственным ориентиром для молодежи и вдохновляя их на добрые дела и поступки.

Важным событием для нашей страны станет 2026 год, который по решению Президента России будет объявлен Годом единства народов. Это решение подчеркивает, что все мы, независимо от нашей национальной или религиозной принадлежности, объединены высокими духовными и нравственными ценностями, а также общей памятью о подвигах наших предков. Именно эти ценности позволяют нам сохранять мир и согласие в нашем обществе, а также уважать друг друга, что, в свою очередь, дает нам силы для защиты нашего Отечества и уверенного строительства светлого будущего для России.

На протяжении всей своей истории Санкт-Петербург служил местом, где люди разных национальностей и религий могли находить общий язык и объединяться. В этом контексте особую роль в укреплении сплоченности общества, а также в благотворительной и просветительской деятельности, воспитании молодежи и поддержке участников специальной военной операции и их семей играет Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Их усилия направлены на развитие взаимопонимания и сотрудничества между различными этническими и религиозными группами, что является важным вкладом в наше общее дело.

Пусть же праздник Ураза-байрам принесет каждому из нас новые надежды, радость и вдохновение. Пусть он станет источником уверенности в завтрашнем дне и поможет нам всем ощутить единство и взаимопомощь. В этот светлый день давайте вспомним о важности доброты, сострадания и взаимопонимания в нашем обществе, и пусть эти ценности будут с нами не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия!