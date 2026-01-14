Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января

В Санкт-Петербурге главная новогодняя ель, украшавшая Дворцовую площадь, продолжит радовать горожан до 22 января.

По словам губернатора Александра Беглова, данное решение было принято в ответ на многочисленные просьбы жителей города, желающих продлить праздничное настроение.

«Я получил множество обращений от петербуржцев через свою страницу, и мы решили поддержать эту инициативу. Пусть атмосфера Нового года останется с нами еще ненадолго», — заявил губернатор.

Напомним, что торжественное зажжение огней на главной елке города состоялось 20 декабря на Дворцовой площади. В церемонии принял участие Всероссийский Дед Мороз, прибывший из Великого Устюга. Стоит отметить, что возраст ели составляет 120 лет, её высота достигает примерно 30 метров, а вес – 10 тонн. Дерево было доставлено из Ломоносовского района Ленинградской области.