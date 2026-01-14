ента новостей

15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
Питерец.ру » Общество » Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января

Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января

Администрация Петербурга
По просьбе петербуржцев главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января

В Санкт-Петербурге главная новогодняя ель, украшавшая Дворцовую площадь, продолжит радовать горожан до 22 января.

По словам губернатора Александра Беглова, данное решение было принято в ответ на многочисленные просьбы жителей города, желающих продлить праздничное настроение.

«Я получил множество обращений от петербуржцев через свою страницу, и мы решили поддержать эту инициативу. Пусть атмосфера Нового года останется с нами еще ненадолго», — заявил губернатор.

Напомним, что торжественное зажжение огней на главной елке города состоялось 20 декабря на Дворцовой площади. В церемонии принял участие Всероссийский Дед Мороз, прибывший из Великого Устюга. Стоит отметить, что возраст ели составляет 120 лет, её высота достигает примерно 30 метров, а вес – 10 тонн. Дерево было доставлено из Ломоносовского района Ленинградской области.

