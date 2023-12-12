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Питерец.ру » Общество » На Дворцовой площади установили новогоднюю ёлку

На Дворцовой площади установили новогоднюю ёлку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Главная ёлка Петербурга доставлена на Дворцовую площадь

На главную площадь Петербурга, Дворцовую площадь, наконец доставили главную новогоднюю ёлку города. Это событие всегда вызывает огромный интерес у жителей и гостей города.

Ёлка была доставлена из Рощино, расположенного всего в 60 километрах от Петербурга. Впечатляющая высота дерева составляла 33 метра, однако, чтобы оно идеально вписалось в архитектурный ансамбль площади, его пришлось укоротить до 25 метров. Кроме того, было необходимо убрать некоторые лишние ветки, чтобы создать более симметричную и эстетически приятную композицию. Транспортировка ёлки заняла около 13 часов, и это было настоящим вызовом для организаторов. Они должны были обеспечить безопасность дерева и его сохранность во время перевозки. Но благодаря профессионализму и вниманию к каждой детали, ёлка прибыла в Петербург в идеальном состоянии.

Однако главная ёлка не единственное дерево, которое будет украшать Дворцовую площадь. Композиция будет дополнена несколькими маленькими ёлочками, создавая общую новогоднюю атмосферу. Уже сейчас можно представить, как красиво и волшебно будет выглядеть площадь после установки всех деревьев и оформления.

Новогоднее оформление всегда привлекает внимание жителей и туристов, и в этом году организаторы решили сделать некоторые изменения. Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга, Владимир Рябовол, поделился интересными подробностями. Он сообщил, что в некоторых районах города планируется обновление новогоднего оформления, чтобы сделать его еще более ярким и запоминающимся. Это будет отличной возможностью для жителей и гостей города насладиться разнообразием новогодних украшений и создать неповторимую атмосферу праздника.

Ждем с нетерпением 20 декабря, когда на главной ёлке Дворцовой площади зажгутся огни. Это всегда магический момент, который символизирует начало новогодних праздников. Будем надеяться, что новогодняя атмосфера в Петербурге будет радовать нас всех и создаст незабываемые впечатления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС.ру
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