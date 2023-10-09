С собора Петра и Павла в Петергофе сняли строительные леса

Завершился очередной этап масштабной реставрации собора Петра и Павла на берегу Ольгина пруда в Петергофе. К настоящему времени полностью сняты леса с пятиглавия. Выполнены гидроизоляция фундаментов и водоотвод. Отреставрирована колокольня с шатровой крышей, являющаяся частью здания. Пол колокольни облицован белым камнем. Оборудован выход звонаря.

«Реставрация собора Петра и Павла – один из самых масштабных и сложных проектов петербургских реставраторов. Они кропотливо восстанавливают его исторический облик. Мы продолжаем работать над сохранением исторического наследия Петербурга, реставрация наших архитектурных шедевров - в числе приоритетных задач», – отметил губернатор Александр Беглов.

Реставрация проводится по программе КГИОП за счет бюджета Санкт‑Петербурга с 2013 года. За это время снята аварийность несущих конструкций здания, восстановлена несущая способность всех главок и барабанов, отреставрированы кровля, центральная большая глава и четыре малые главки, выполнена реставрация крестов с восполнением утрат и золочением сусальным золотом.

До реставрации керамические изразцы на фасадах собора имели сколы, сквозные трещины, сильные загрязнения. Некоторые изразцы были полностью утрачены. На стенах часовни и ее крыльев отреставрировано 116 майоликовых изразцов и восстановлено 8 утраченных.

Произведена реставрация с золочением пяти крестов (один над колокольней, один на киоте в верхней части западного фасада колокольни, два над левым и правым крыльями и один на главке часовни), золочение подзоров над входами и киотом, решетки шатра колокольни с шаром и главки часовни.

Сейчас специалисты реставрируют пристроенную к западному фасаду собора часовню. На нее с помощью подъемного крана уже установлена отреставрированная золоченая главка-луковица с крестом. В 80-е годы 20 века несущий каркас главки часовни был выполнен из дерева, при нынешней реставрации возвращен аутентичный материал – металл. Восстановлено покрытие главки из листовой меди. Отреставрированы с воссозданием утрат карнизы и декор из фигурного кирпича.

Слева и справа от часовни расположены декорированные золочеными подзорами входы в собор. На шатрах входов установлены вызолоченные кресты. Продолжается реставрация крылец.

В рамках текущего контракта до конца 2024 года предстоит выполнить работы по реставрации крыш левого и правого крыльев часовни с малыми шатрами, основного входа в собор (юго-западное крыльцо) и цоколя западной стороны храма.

На следующих этапах будут отреставрированы северная, апсидная и южная части фасадов собора.