Двадцать лет назад, 4 ноября 2005 года, в соответствии с Федеральным законом, который был подписан Президентом Российской Федерации, в нашей стране впервые был отмечен праздник, получивший название День народного единства. Этот день стал символом неразрывной связи между всеми поколениями, олицетворяя мужества и героизм, а также глубокую преданность Родине нашего многонационального народа. Под мудрым руководством Президента Владимира Владимировича Путина Россия вновь обрела статус сильной и могущественной державы, возродив свою идентичность, опираясь на многовековые традиции государственности, а также на воинское и гражданское служение. Мы возвели на пьедестал высокие духовные и нравственные ценности, которые всегда были основой нашего общества.

В этом году, объявленном Президентом Годом Защитника Отечества, значение праздника народного единства приобретает особую значимость. Главный секрет несокрушимости нашего государства заключается в готовности объединить усилия в моменты опасности во имя защиты родной земли. Сила наших традиций проявляется в самоотверженности и сплоченности как фронта, так и тыла, в легендарной храбрости и стойкости русского солдата. Мы умеем не щадить себя, когда речь идет о правом деле, о доброте и справедливости, о всем светлом, во что мы верим всей душой.

История нашего народа полна примеров единства и мужества. В 1612 году наши предки, представляющие разные национальности и конфессии, объединились в ополчение под предводительством Минина и Пожарского, чтобы спасти Россию от порабощения Западом. Это событие стало знаковым и важным для всей страны. Вспоминая о том времени, мы можем провести параллели с событиями 80 лет назад, когда наши отцы, деды и прадеды разгромили полчища европейских захватчиков, которые сражались под знамёнами со свастикой. Подобные примеры единства и мужества продолжают проявляться и сегодня, в ходе Специальной военной операции, когда под руководством Верховного Главнокомандующего мы отражаем новые угрозы, исходящие с Запада.

В российском обществе вновь возродились высокие ценности патриотизма, взаимовыручки и уважения к ратной доблести, которые служат во имя чести, свободы и процветания Отечества. В частности, Санкт-Петербург создал одну из лучших в стране систем поддержки участников Специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Это свидетельствует о том, что нас объединяет забота о наших героях, которые сражаются за нашу страну. Мы с нетерпением ждем их возвращения домой – с Победой.

В этот важный день хочется пожелать всем жителям нашего города, а также всем гражданам России крепкого здоровья, благополучия, новых ратных подвигов и трудовых успехов на благо нашего Отечества. Пусть каждый из нас продолжает вносить свой вклад в развитие и процветание нашей великой страны, сохраняя традиции единства и взаимопомощи, которые были заложены нашими предками. Мы должны помнить, что только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и добиться успеха.

С наилучшими пожеланиями, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.