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Питерец.ру » Общество » День народного единства

День народного единства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
4 ноября – День народного единства

«Сегодня мы отмечаем один из важнейших государственных праздников. Более четырех столетий назад наши сограждане встали на защиту родной земли, отразили угрозу с Запада и спасли от разрушения российское государство.

Подвиг ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского – великий исторический урок для всех поколений россиян. В победе над грозным и хорошо вооруженным противником проявилось умение нашего народа смыкать ряды и становиться сильнее в годину тяжелых испытаний.

Сплоченность, самопожертвование, ответственность за судьбу Отчизны – залог независимости и процветания державы, доставшейся нам от предков. Эта духовная сила позволяет нам сегодня под руководством Президента России успешно противостоять небывалому внешнему давлению, подлым провокациям, непосредственным угрозам военного столкновения с блоком НАТО.

Чувство единой судьбы, исторической общности нашего народа преодолевает искусственные границы. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не отступились от своих корней, выдержали бомбёжки и обстрелы, гонения на родную культуру и язык. Сегодня мы вместе с ними защищаем великое наследие Русского мира в едином строю российского воинства.

Никому не сломить нашу любимую Родину, никто не в силах навязать ей чужую волю. Объединяясь в борьбе за правое дело, мы идем вперед и побеждаем любого врага. Это всегда знали жители Ленинграда – Санкт-Петербурга. Основанный Петром Великим, он ни разу не пустил чужих солдат в свои пределы. Выстоял в страшные годы блокады, подавая огромной стране пример стойкости и мужества.

В этот праздничный день желаем всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде во славу родного города и России!»

Губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  А.Н. Бельский

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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