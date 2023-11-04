День народного единства

«Сегодня мы отмечаем один из важнейших государственных праздников. Более четырех столетий назад наши сограждане встали на защиту родной земли, отразили угрозу с Запада и спасли от разрушения российское государство.

Подвиг ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского – великий исторический урок для всех поколений россиян. В победе над грозным и хорошо вооруженным противником проявилось умение нашего народа смыкать ряды и становиться сильнее в годину тяжелых испытаний.

Сплоченность, самопожертвование, ответственность за судьбу Отчизны – залог независимости и процветания державы, доставшейся нам от предков. Эта духовная сила позволяет нам сегодня под руководством Президента России успешно противостоять небывалому внешнему давлению, подлым провокациям, непосредственным угрозам военного столкновения с блоком НАТО.

Чувство единой судьбы, исторической общности нашего народа преодолевает искусственные границы. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не отступились от своих корней, выдержали бомбёжки и обстрелы, гонения на родную культуру и язык. Сегодня мы вместе с ними защищаем великое наследие Русского мира в едином строю российского воинства.

Никому не сломить нашу любимую Родину, никто не в силах навязать ей чужую волю. Объединяясь в борьбе за правое дело, мы идем вперед и побеждаем любого врага. Это всегда знали жители Ленинграда – Санкт-Петербурга. Основанный Петром Великим, он ни разу не пустил чужих солдат в свои пределы. Выстоял в страшные годы блокады, подавая огромной стране пример стойкости и мужества.

В этот праздничный день желаем всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде во славу родного города и России!»

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский