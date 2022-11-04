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Питерец.ру » Общество » Отмечаем День единства

Отмечаем День единства

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
commons.wikimedia.org
Петербуржцы отмечают праздник, посвященный единству

Долгие годы в ноябре в нашей стране отмечали праздник революции, но потом его отменили. Вместо этого 17 лет назад был учрежден День народного единства. Его отмечают сегодня по всей стране, в том числе – в Петербурге.

Праздник посвящен освобождению страны от польских захватчиков. В 1612 году войско под руководством Минина и Пожарского одержало убедительную победу над иностранными интервентами. Это была великая победа, положившая конец периоду Смуты в России.

4 ноября стал днем объединения всем россиян. Это единство, которое не зависит от религии, национальной принадлежности и социального статуса. Праздник имеет большое значение для современной России.

«Питерец.ру» отмечает, что в честь Дня единства в Петербурге пройдет несколько праздничных мероприятий. Город уделяет огромное внимание этому событию.

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