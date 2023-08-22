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Питерец.ру » Общество » Двое участников из Ленобласти стали призерами Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Двое участников из Ленобласти стали призерами Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

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24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Двое участников из Ленобласти вошли в число победителей и призеров гранд-финала Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Двое участников из Ленинградской области вошли в число победителей и призеров гранд-финала Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».

Александр Шарашов занял второе место в направлении Скут — молодом и быстро развивающемся виде колёсного экстрима.

Одним из победителей видеоконкурса, на который в этом сезоне поступило 335 заявок, в номинации «Лучший сценарий» стал ленинградец Артём Сычёв.

Справка 

«КАРДО» — единственная международная конкурс-премия, основной целью которой является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В 2023 году конкурс-премия стала частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Премия создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодежи улиц. 

Шестой сезон международной конкурс-премии состоялся в Ставрополе. В гранд-финале приняли участие 2500 человек из 21 страны мира: Россия, Аргентина, Армения, Беларусь, Бразилия, Германия, Греция, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Коста-Рика, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Молдова/Приднестровье, Таджикистан, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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