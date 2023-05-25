В Мурино стартует строительство новой школы

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство школы на 1175 мест в Мурино.

«Запускаем строительство первой в Ленинградской области школы по концессионному соглашению. Работу по федеральной программе

«Развитие образования» взял на себя наш надежный партнер — ГК «Мавис». Компания уже вышла на площадку и поставила себе цель завершить работы до конца 2025 года», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Работу новой муринской школы обеспечит преподавательский состав из 94 специалистов. Школа ориентирована на углубленное изучение предметов: часть занятий пройдет в специально оборудованных кабинетах химии, физики, биологии, иностранного языка, труда и кулинарии, а также IT. Простор саморазвитию откроют двери школьной библиотеки, рассчитанной на 20 тысяч книг, а для занятий спортом построят три крупных зала с собственными раздевалками и душевыми. Отдельные рекреационные зоны и спальные комнаты оборудуют для учеников, остающихся на «продленку». Работу столовой на 625 мест обеспечит пищеблок, способный производить почти 1400 блюд в час.

Вне школьных стен ученикам будут доступны площадки стритбола и волейбола, общеразвивающих упражнений, беговые дорожки. Также на территории учреждения оборудуют учебно-опытную зону, поэтому часть занятий по естественным наукам пройдет на свежем воздухе. В свободное от учебы время дети смогут перевести дух в зонах тихого отдыха.

Инвестор взял на себя обязательства по проектированию, строительству и эксплуатации образовательного учреждения. На софинансирование работ из федерального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей, общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.

Ранее ГК «Мавис» ввела в эксплуатацию детский садик на 100 мест, встроенный в один из своих ЖК на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино.