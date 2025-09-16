ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы

В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
Выезд состоялся в рамках контроля за реализацией проектов, вошедших в народную программу «Единой России» в Северной столице

В рамках надзора за осуществлением проектов, включенных в народную программу партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге, глава администрации Московского района Владимир Ушаков и депутат Законодательного Собрания Алексей Макаров провели инспекцию реконструированного шахматно-шашечного павильона в Парке Победы.

Капитальный ремонт завершен, и помещение готово для размещения экспозиции. В обновленном павильоне разместится новый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Экспозиция ознакомит посетителей с историей создания Парка Победы как мемориала защитникам города.

По словам Алексея Макарова, территория вокруг здания была облагорожена. Сотрудники садово-паркового предприятия «Парк Победы» провели работы по созданию новых газонов и цветников, привели в порядок пешеходные дорожки и обновили малые архитектурные формы.

Шахматно-шашечный павильон, построенный в 1952 году по проекту архитектора В. Д. Кирхоглани, в 1958 году был переоборудован в кинотеатр «Глобус». В период перестройки в здании располагались предприятия общественного питания. В 2001 году павильон был внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как объект культурного наследия федерального значения. В 2020 году здание передано Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда для организации музейной экспозиции.

Реализация народной программы «Единой России», тесно связанной с приоритетами национальных проектов и государственных программ, контролируется депутатами совместно с профильными ведомствами регионального и муниципального уровней.

