В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города

В северной столице России, Санкт-Петербурге, с неослабевающим вниманием и усердием продолжается масштабная программа, направленная на всестороннее развитие инфраструктуры городского электрического транспорта. Этот амбициозный проект охватывает широкий спектр работ, начиная от капитального ремонта трамвайных путей и заканчивая обновлением подвижного состава, с целью сделать передвижение по городу более комфортным, безопасным и экологичным для всех жителей и гостей города.

К началу осеннего сезона 2024 года дорожные службы города достигли значительных успехов в реализации этой программы. В частности, были завершены работы по ремонту трамвайных путей на улицах Бабушкина и Рабфаковской, расположенных в Невском районе Санкт-Петербурга. Этот район является одним из крупнейших и наиболее густонаселенных районов города, поэтому поддержание в надлежащем состоянии транспортной инфраструктуры здесь имеет первостепенное значение. В ходе ремонта было обновлено свыше 3 километров одиночного трамвайного пути, что является существенным объемом работ.

Особое внимание было уделено замене устаревших элементов конструкции трамвайных путей. Взамен старых, изношенных деревянных шпал, которые уже не обеспечивали должной надежности и безопасности движения трамваев, было уложено 5300 современных железобетонных шпал. Железобетонные шпалы обладают значительно большей прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных погодных условий, что позволит значительно увеличить срок службы трамвайных путей и снизить затраты на их обслуживание в будущем.

Еще одним важным этапом программы стало завершение ремонта трамвайных путей на участке улицы Куйбышева, расположенном в историческом центре города, от Сампсониевского моста до улицы Чапаева. Этот участок является частью важной транспортной артерии, связывающей различные районы города, поэтому его своевременный ремонт был крайне необходим.

На перекрестке улиц Куйбышева и Чапаева был выполнен комплекс работ, направленных на полное обновление трамвайного полотна. Старое, изношенное полотно было полностью демонтировано, и на его месте были уложены новые рельсы. Для повышения комфорта пассажиров и снижения уровня шума, создаваемого движением трамваев, были установлены специальные резиновые прирельсовые вкладыши. Эти вкладыши эффективно гасят вибрацию и шум, что делает поездки на трамвае более приятными и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

В Петроградском районе, который также является одним из исторических и культурных центров Санкт-Петербурга, был обновлен участок трамвайных путей на улице Льва Толстого, протяженностью 1,46 километра одиночного пути - от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы. Этот участок является частью важного трамвайного маршрута, обеспечивающего связь между различными районами Петроградской стороны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность реализуемой программы, отметив, что "город проводит комплексную модернизацию городского электротранспорта, развивает трамвайные маршруты, обновляет подвижной состав, ремонтирует пути". Он также отметил, что при проведении ремонта используются отечественные материалы и современные технологии, которые позволяют повысить уровень комфорта пассажиров и снизить влияние вибрации и шума на городскую среду. Губернатор сообщил, что в целом в 2024 году планируется отремонтировать порядка 21 километра одиночного трамвайного пути.

В 2023 году дорожники заменили рельсы на участке проспекта Энгельса протяженностью 1,7 км одиночного пути - от станции метро «Озерки» до проспекта Тореза. Таким образом, трамвайная линия от остановки «Придорожная аллея» до остановки «Поклонная гора» была полностью обновлена, что значительно улучшило качество обслуживания пассажиров, проживающих в этом районе города.

Значимым проектом 2024 года стал ремонт на пересечении Невского и Литейного проспектов, двух главных магистралей Санкт-Петербурга. Учитывая огромную нагрузку на этот перекресток, специалисты смонтировали рельсы повышенной прочности, а также уложили бетонные плиты и литой асфальтобетон для обеспечения долговечности и надежности конструкции. Работы проводились в рамках масштабного ремонта Невского проспекта, который был выполнен в августе этого года за рекордные 13 дней, что позволило минимизировать неудобства для жителей и гостей города.

Также был отремонтирован перекресток Московского проспекта и Авиационной улицы. Для повышения износостойкости шпальное основание заменили на бетонную плиту, что значительно увеличит срок службы данного участка трамвайных путей.

В настоящее время полным ходом идут работы на улице Савушкина - на участке от конечного пункта «Приморский проспект» до Туристской улицы. Здесь дорожникам предстоит обновить порядка 4 километров одиночного пути. Комплекс работ включает демонтаж старых рельсов и раскладку новой рельсошпальной решетки. На пересечении с проезжей частью шпальное основание меняют на железобетонную подушку, а межрельсовое пространство заполняют износостойким литым асфальтобетоном, что позволит обеспечить долговечность и надежность конструкции в местах, подверженных наибольшей нагрузке.

Продолжается ремонт на улице Руставели. На участке от Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка до проспекта Просвещения специалисты обновят порядка 1,5 километров одиночного пути. Деревянные шпалы заменят на железобетонные, уложат рельсы повышенной прочности. Плавность хода трамваев будет достигнута за счет применения алюминотермитной сварки, которая обеспечивает более прочное и надежное соединение рельсов.

Реализация программы развития инфраструктуры городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге является ярким примером комплексного подхода к решению транспортных проблем города. Благодаря использованию современных технологий, качественных материалов и профессионализма специалистов, удается не только поддерживать в надлежащем состоянии существующую трамвайную сеть, но и модернизировать ее, делая передвижение на трамвае более комфортным, безопасным и экологичным для всех жителей и гостей города.