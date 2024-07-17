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Питерец.ру » Общество » Закрывается трамвайное движение по Садовой улице

Закрывается трамвайное движение по Садовой улице

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей закрывается трамвайное движение по Садовой ул.

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей закрывается трамвайное движение по Садовой ул. от Невского пр. до Инженерной ул. с узлом.

Трамваи следуют:

№3: от к/ст "пл.Репина" по Садовой ул., Лермонтовскому пр., Троицкому пр., 1-й Красноармейской ул., Загородному пр., Звенигородской ул., ул.Марата, Колокольной ул., Владимирскому пр., Литейному пр., Литейному мосту, ул.Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б.Сампсониевскому пр., ул.Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст "Станция метро "Выборгская"

№3А: от к/ст "пл.Репина" по Садовой ул. до к/ст "Сенная пл."

Источник: Горэлектротранс
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