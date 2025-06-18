Команда из СПбГУ победила в конкурсе

«Питерец.ру» сообщает, что команда Санкт-Петербургского государственного университета победила в конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции. В рамках конкурса участники должны были предложить идеи по преобразованию городского пространства. Команда СПбГУ представила свой проект, который был высоко оценен жюри.

Проект включает инновационные решения в области ландшафтной архитектуры, которые учитывают экологические, социальные и экономические аспекты. В концепции использованы современные технологии и материалы, а также оригинальные подходы к организации городского пространства.

Победа в конкурсе подтверждает высокий уровень подготовки специалистов в области архитектуры и ландшафтного дизайна в Санкт-Петербурге. Конкурс был организован Архитектурным бюро Setl Group.