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В Ленобласти готовятся к Аграрной неделе-2025

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области пройдут чемпионат России по пахоте и Аграрная неделя-2025

Ленинградская область готовится к грандиозному событию – Аграрной неделе-2025, которая пройдёт с 4 по 10 августа в Буграх и обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Это не просто скучная сельскохозяйственная выставка, а яркий и насыщенный фестиваль, включающий в себя невероятное разнообразие мероприятий на любой вкус и возраст. Организаторы постарались создать уникальную атмосферу, сочетающую традиционные сельскохозяйственные состязания с развлекательными программами для всех, от мала до велика.

В программе Аграрной недели заявлено множество захватывающих событий. Центральным событием станет, безусловно, Чемпионат России по пахоте, где лучшие механизаторы страны продемонстрируют своё мастерство и точность. Но это лишь вершина айсберга. Для любителей острых ощущений подготовлены экстремальные гонки на тракторах и даже на садовых тачках – зрелище, которое гарантированно запомнится надолго. Поклонники лошадей смогут насладиться красочным конным шоу, полюбоваться грацией и мощью этих благородных животных. А для гурманов приготовлен настоящий гастрономический рай: фестивали сыра, сидра и вина позволят оценить богатство вкусов Ленинградской области и её производителей.

Однако Аграрная неделя – это не только развлечения. Организаторы уделяют большое внимание просветительской и практической стороне мероприятия. Для детей будут организованы мастер-классы по аграрным профессиям, которые помогут им узнать о сельском хозяйстве больше, чем из учебников. Взрослые же смогут познакомиться с новейшей сельскохозяйственной техникой на специальной выставке. Более того, областные аграрии получат возможность получить субсидии на приобретение этой техники, что существенно облегчит их работу и развитие. Для начинающих фермеров будут проведены консультации по запуску собственного дела, а также подробно рассказано о программе «Ленинградский гектар» и возможности получить поддержку в рамках агростартапа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично курирует подготовку к Аграрной неделе и подчеркнул, что программа разработана таким образом, чтобы каждый день был наполнен яркими и полезными событиями. Он особо отметил важность дегустации областных гастрономических брендов, которые являются гордостью региона. В рамках Аграрной недели также состоится День поля, плодово-ягодный форум и международный фестиваль мясного животноводства, что ещё больше расширяет географию и масштаб мероприятия. В предварительном обсуждении программы приняли участие губернатор и руководитель Росагролизинга Павел Косов, что свидетельствует о серьёзности подхода к организации и высоком уровне поддержки со стороны федеральных структур.

В общем, Аграрная неделя-2025 в Ленинградской области – это уникальное событие, которое объединит развлечения, образование, бизнес и культуру. Это прекрасная возможность познакомиться с достижениями сельского хозяйства региона, попробовать местные деликатесы, узнать о возможностях развития в аграрном секторе и просто хорошо провести время на свежем воздухе в окружении красивой природы. Организаторы приглашают всех желающих посетить это масштабное мероприятие и лично оценить все его преимущества. Приходите и попробуйте Ленобласть на вкус!

Источник: Администрация Ленобласти
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