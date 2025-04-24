На карте Петербурга появятся имена героев ВОВ

В преддверии знаменательной даты – 80-летия Великой Победы – состоялось очередное заседание Топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Решение, принятое на заседании, продиктовано стремлением увековечить память о героях Великой Отечественной войны, записав их имена в историю города на Неве, вписав их в саму ткань его топонимики. Это не простое переименование улиц и скверов, это акт глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, кто самоотверженно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Ленинград и всю страну от фашистской агрессии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что подобные действия являются продолжением славной традиции послевоенного Ленинграда, традиции, которая на протяжении десятилетий помогает сохранять память о подвиге героев.

Это решение особенно актуально в свете недавнего установления Президентом России 9 августа – дня окончания Ленинградской битвы – как Дня воинской славы России. Символично, что одно из новых названий будет непосредственно связано с этим историческим событием, напоминающим о мужестве и стойкости защитников Ленинграда. Не только географические объекты получат имена героев, но и школы Санкт-Петербурга будут носить имена отважных воинов, чтобы молодое поколение могло узнать о подвигах своих предков, вдохновляться их мужеством и стремиться быть достойными памяти Поколения Победителей. Ученики этих школ будут расти, знакомясь с именами своих героев-тезок, чьи имена будут навсегда вписаны в историю школы, города и страны.

В Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе, между площадью Победы и Дунайским проспектом, напротив парка Городов-Героев, появится новый бульвар – бульвар Ленинградской Победы. Это знаковое место, символизирующее триумф над врагом и память о тяжелых годах блокады и войны. Его создание – это мощный символ памяти о великом подвиге ленинградцев.

В Василеостровском районе, на Вёсельной улице, между домами 6 и 10, будет разбит сквер имени генерала Петра Семёновича Броневицкого (1891-1949). Выбор именно этого места не случаен. В ближайшем расположении находится здание Дерябинских казарм, где в 1930-е годы располагался учебный отряд подводного плавания им. С.М. Кирова, которым Броневицкий руководил. Во время Великой Отечественной войны он проявил себя как блестящий командир, став комендантом Соловецких островов. Там, под его руководством, была создана знаменитая школа юнг, выпустившая множество отважных моряков, принявших участие в боевых действиях. Таким образом, название сквера не только увековечивает память о генерале, но и подчеркивает историческую связь места с его деятельностью.

В поселке Солнечное Приморского района улица, проходящая от Приморского шоссе в направлении Вокзальной улицы, будет названа в честь генерал-майора Николая Андреевича Трушкина (1893-1957). Его военная биография богата героическими подвигами. В 1941 году он командовал 291-й стрелковой дивизией, принимавшей участие в ожесточенных боях под Белоостровом, сдерживая наступление врага и спасая жизни тысяч солдат. В 1944 году он возглавил 109-ю стрелковую дивизию, продолжая с отвагой и мужеством защищать Родину. Называя улицу в его честь, город отдает еще одну дань уважения героям Великой Отечественной войны, напоминая о самоотверженном вкладе каждого из них в общую Победу. Это не просто символическое действие, это важный шаг к сохранению памяти о героизме и самопожертвовании наших предков. Имена героев будут вдохновлять будущие поколения на подвиги во имя Родины.