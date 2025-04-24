ента новостей

15:16
В парламенте Петербурга прошёл Пасхальный круглый стол «Сила духа и спорт — основа защиты традиционных ценностей»
15:10
В Петербурге открылась выставка «Пулей и словом»
15:02
На карте Петербурга появятся имена героев ВОВ
13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
13:14
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:59
В Петербурге задержали двоих жителей Восточной Сибири, подозреваемых в грабеже
12:50
На Дрезденской улице ограбили молодого человека
12:35
В поселке Поляны задержали нетрезвого стрелка с балкона
12:29
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину-фельдшера
11:43
В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют ветеранов в преддверии Дня Победы
11:30
В Смольном состоялось торжественная церемония награждения доноров
09:30
Что с ценами и предложением в новостройках СПб?
08:59
Зерно активно поставляется в Африку
01:31
Не сумев навязать борьбу в третьем матче финальной серии волейбольной Суперлиги, волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга стал серебряным призёром в сезоне – 2024/2025
17:32
В Историческом парке «Россия – Моя история» откроется обновленная экспозиция «Романовы»
17:28
На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
17:25
В Войсковицах полностью перекроют движение на железнодорожном переезде
16:36
Задержан мигрант, сбежавший после совершения ДТП на Литейном проспекте
13:46
В Петербурге стартует Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента»
13:33
Рабочие конфликты в Петербурге: результаты исследования
13:16
В Петербурге вручили Почётные грамоты ЗакС бойцу СВО и депутату ДНР
13:10
Мат в Северной столице: статистика и штрафы
12:37
В Петербурге поймали двоих пособников мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Костюшко
12:28
В Петербурге встретятся сильнейшие художественные гимнастки России и Беларуси
12:12
В Петербурге поймали лжегазовщика, обманувшего пенсионера с проспекта Луначарского
11:53
В Парголово автоледи на «Шкоде» сбила 8-летнего мальчика
11:47
Полицейские задержали двоих злоумышленников за разбой в Московском районе
11:35
На Выборгской набережной дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:28
В Ленобласти восьмилетней девочке сломали ногу во время массажа
08:24
Высокие гости на ПМЭФ: ожидаются значимые участники
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На карте Петербурга появятся имена героев ВОВ

На карте Петербурга появятся имена героев ВОВ

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В год 80-летия Великой Победы на карте Петербурга появятся имена героических защитников Родины

В преддверии знаменательной даты – 80-летия Великой Победы – состоялось очередное заседание Топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Решение, принятое на заседании, продиктовано стремлением увековечить память о героях Великой Отечественной войны, записав их имена в историю города на Неве, вписав их в саму ткань его топонимики. Это не простое переименование улиц и скверов, это акт глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, кто самоотверженно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Ленинград и всю страну от фашистской агрессии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что подобные действия являются продолжением славной традиции послевоенного Ленинграда, традиции, которая на протяжении десятилетий помогает сохранять память о подвиге героев.

Это решение особенно актуально в свете недавнего установления Президентом России 9 августа – дня окончания Ленинградской битвы – как Дня воинской славы России. Символично, что одно из новых названий будет непосредственно связано с этим историческим событием, напоминающим о мужестве и стойкости защитников Ленинграда. Не только географические объекты получат имена героев, но и школы Санкт-Петербурга будут носить имена отважных воинов, чтобы молодое поколение могло узнать о подвигах своих предков, вдохновляться их мужеством и стремиться быть достойными памяти Поколения Победителей. Ученики этих школ будут расти, знакомясь с именами своих героев-тезок, чьи имена будут навсегда вписаны в историю школы, города и страны.

В Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе, между площадью Победы и Дунайским проспектом, напротив парка Городов-Героев, появится новый бульвар – бульвар Ленинградской Победы. Это знаковое место, символизирующее триумф над врагом и память о тяжелых годах блокады и войны. Его создание – это мощный символ памяти о великом подвиге ленинградцев.

В Василеостровском районе, на Вёсельной улице, между домами 6 и 10, будет разбит сквер имени генерала Петра Семёновича Броневицкого (1891-1949). Выбор именно этого места не случаен. В ближайшем расположении находится здание Дерябинских казарм, где в 1930-е годы располагался учебный отряд подводного плавания им. С.М. Кирова, которым Броневицкий руководил. Во время Великой Отечественной войны он проявил себя как блестящий командир, став комендантом Соловецких островов. Там, под его руководством, была создана знаменитая школа юнг, выпустившая множество отважных моряков, принявших участие в боевых действиях. Таким образом, название сквера не только увековечивает память о генерале, но и подчеркивает историческую связь места с его деятельностью.

В поселке Солнечное Приморского района улица, проходящая от Приморского шоссе в направлении Вокзальной улицы, будет названа в честь генерал-майора Николая Андреевича Трушкина (1893-1957). Его военная биография богата героическими подвигами. В 1941 году он командовал 291-й стрелковой дивизией, принимавшей участие в ожесточенных боях под Белоостровом, сдерживая наступление врага и спасая жизни тысяч солдат. В 1944 году он возглавил 109-ю стрелковую дивизию, продолжая с отвагой и мужеством защищать Родину. Называя улицу в его честь, город отдает еще одну дань уважения героям Великой Отечественной войны, напоминая о самоотверженном вкладе каждого из них в общую Победу. Это не просто символическое действие, это важный шаг к сохранению памяти о героизме и самопожертвовании наших предков. Имена героев будут вдохновлять будущие поколения на подвиги во имя Родины.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-08-2023, 14:04
В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы
9-05-2023, 16:56
Следователи Ленобласти в День Победы возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны
5-02-2025, 09:20
Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы
3-12-2022, 19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
26-05-2023, 15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
9-08-2024, 16:31
В Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию окончания битвы за Ленинград

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
Сегодня, 13:14
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Вчера, 16:36
Задержан мигрант, сбежавший после совершения ДТП на Литейном проспекте
Вчера, 11:53
В Парголово автоледи на «Шкоде» сбила 8-летнего мальчика
Наверх