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Питерец.ру » Происшествия » На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку

На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту наезда автомобиля на девочку на Кондратьевском проспекте 

Накануне вечером, 23 апреля около 19 часов 20 минут возле дома 62 по Кондратьевскому проспекту, в Калининском районе Петербурга 62-летний мужчина, управляя автомашиной «Шевроле Ланос», двигаясь по боковому проезду, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 10-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть без сопровождения взрослых. 

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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