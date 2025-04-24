На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку

Накануне вечером, 23 апреля около 19 часов 20 минут возле дома 62 по Кондратьевскому проспекту, в Калининском районе Петербурга 62-летний мужчина, управляя автомашиной «Шевроле Ланос», двигаясь по боковому проезду, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 10-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.