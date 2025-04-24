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Питерец.ру » Общество » В Петербурге продолжаются репетиции Парада Победы

В Петербурге продолжаются репетиции Парада Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге продолжаются репетиции Парада Победы

Сегодня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась очередная репетиция Парада Победы в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке приняли участие более 5,5 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона, в том числе свыше 200 росгвардейцев от Северо-Западного округа Росгвардии и Военной академии войск национальной гвардии Российской Федерации. В ходе репетиции участники парада отработали совершение торжественного марша в составе парадных расчетов, а также строевые приемы с оружием в движении и на месте.

Также в составе сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона росгвардейцы отработали исполнение Государственного гимна Российской Федерации, маршей и новых композиций, которые прозвучат на Параде Победы 9 мая — марши «Ленинградских стрелковых дивизий» С. Чернецкого и «Бессмертный полк», песни «Ленинградцы» Д. Хиля и «От героев былых времен» Р. Хозака.

Безопасность репетиции обеспечили военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии.

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