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Питерец.ру » Происшествия » Задержан мигрант, сбежавший после совершения ДТП на Литейном проспекте

Задержан мигрант, сбежавший после совершения ДТП на Литейном проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали иностранца, сбежавшего после устроенного им ДТП на Литейном проспекте

Сегодня, 23 апреля около 11 часов 10 минут на перекрестке Литейного и улицы Некрасова автомашина "Пежо" врезалась в ограждение, случайно задев мужчину 40 лет и его восьмилетнюю дочь, которые шли по тротуару. К счастью, разделительное ограждение спасло пешеходов от серьезных травм.

Водитель, похоже, виновный в аварии, уехал с места происшествия до прибытия полиции. Однако, его личность быстро установили. Оказалось, это 33-летний приезжий из одной из стран Средней Азии.

Мигранта задержали и доставили в отделение полиции. Он отказался от медицинского освидетельствования.

На него составили несколько административных протоколов по статьям 12.26, 12.27 и 20.1 КоАП РФ. Полиция завела и расследует дело об административном нарушении по статье 12.24 КоАП РФ.

Водитель теперь находится в спецприемнике.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, ДТП
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