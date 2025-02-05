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Питерец.ру » Общество » Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы

Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
Ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Петербурге, поздравляют с годовщиной Победы депутаты, активисты и сторонники «Единой России»

В торжественной обстановке школы №26 Невского района Санкт-Петербурга состоялась церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Игорь Высоцкий, руководитель петербургского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», участник боевых действий в Афганистане и депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, лично поздравил ветеранов муниципального округа Оккервиль.  Эта знаменательная акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы,  стала ярким проявлением глубокого уважения и благодарности к поколению, отстоявшему свободу нашей Родины.

Медаль, учрежденная Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре 2024 года,  является символом признания беспримерного мужества и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.  Награда вручается не только участникам боевых действий, но и тем, кто ковал победу в тылу, обеспечивая фронт необходимыми ресурсами и поддерживая боевой дух солдат.  В числе награжденных – труженики тыла из блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, пережившие нечеловеческие условия жизни и смерти под немецкой оккупацией.  Особое внимание уделено бывшим узникам фашистских концлагерей, чьи страдания и стойкость являются неотъемлемой частью истории Великой Отечественной войны.  Их опыт,  переданный будущим поколениям,  служит мощным напоминанием о цене мира и свободы.

Церемония в школе №26 была проникнута атмосферой глубокого уважения и трогательных воспоминаний. Игорь Высоцкий,  обращаясь к ветеранам,  подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и необходимости передачи исторической правды молодому поколению. Он отметил, что  медаль – это не просто награда, а символ благодарности за подвиг,  который навсегда останется вписанным в историю нашей страны.   В своих выступлениях ветераны делились личными воспоминаниями о войне, о своих близких,  погибших на фронтах, о трудностях военного и послевоенного времени.  Их слова,  пронизанные  силой духа и мудростью,  глубоко затронули присутствующих.

Планируется, что в течение февраля и марта подобные церемонии награждения пройдут во всех школах Невского района Санкт-Петербурга.  Для тех ветеранов,  которые по состоянию здоровья не могут посетить торжественные мероприятия,  будет организовано вручение медалей на дому с индивидуальными поздравлениями и оказанием необходимой помощи. 

Источник: Единая Россия
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