Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы

В торжественной обстановке школы №26 Невского района Санкт-Петербурга состоялась церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Игорь Высоцкий, руководитель петербургского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», участник боевых действий в Афганистане и депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, лично поздравил ветеранов муниципального округа Оккервиль. Эта знаменательная акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы, стала ярким проявлением глубокого уважения и благодарности к поколению, отстоявшему свободу нашей Родины.

Медаль, учрежденная Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре 2024 года, является символом признания беспримерного мужества и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны. Награда вручается не только участникам боевых действий, но и тем, кто ковал победу в тылу, обеспечивая фронт необходимыми ресурсами и поддерживая боевой дух солдат. В числе награжденных – труженики тыла из блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, пережившие нечеловеческие условия жизни и смерти под немецкой оккупацией. Особое внимание уделено бывшим узникам фашистских концлагерей, чьи страдания и стойкость являются неотъемлемой частью истории Великой Отечественной войны. Их опыт, переданный будущим поколениям, служит мощным напоминанием о цене мира и свободы.

Церемония в школе №26 была проникнута атмосферой глубокого уважения и трогательных воспоминаний. Игорь Высоцкий, обращаясь к ветеранам, подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и необходимости передачи исторической правды молодому поколению. Он отметил, что медаль – это не просто награда, а символ благодарности за подвиг, который навсегда останется вписанным в историю нашей страны. В своих выступлениях ветераны делились личными воспоминаниями о войне, о своих близких, погибших на фронтах, о трудностях военного и послевоенного времени. Их слова, пронизанные силой духа и мудростью, глубоко затронули присутствующих.

Планируется, что в течение февраля и марта подобные церемонии награждения пройдут во всех школах Невского района Санкт-Петербурга. Для тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут посетить торжественные мероприятия, будет организовано вручение медалей на дому с индивидуальными поздравлениями и оказанием необходимой помощи.