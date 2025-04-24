Зерно активно поставляется в Африку

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году объем экспорта зерна через порты СПб и Ленобласти увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

С начала 2025 года через порты Северной столицы и области было экспортировано 698 тыс. тонн зерна. Основным направлением экспорта стали африканские страны. Туда было отправлено более 300 тыс. тонн зерна. Это 46% от общего объема.

В основном это была мягкая и твердая пшеница и ячмень. Также российское зерно стабильно поставляется в Марокко. Кроме того, появились новые направления экспорта. Среди них – сенегальское, нигерийское, тунисское, ливийское и тонголезское.

Развитие торговли с Африкой включает не только увеличение объемов экспорта зерна, но и укрепление партнерских отношений. Российские компании активно исследуют африканские рынки, адаптируя свою продукцию под местные требования.