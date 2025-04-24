Не сумев навязать борьбу в третьем матче финальной серии волейбольной Суперлиги, волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга стал серебряным призёром в сезоне – 2024/2025

«Зенит-Казань» легко выиграл у петербургских одноклубников третий матч финала Суперлиги стал чемпионом, не проиграв в плей-офф ни одной игры. «Питерец.ру» надеялся, что упорнейший второй матч финального противостояния, проигранный командой Владимира Алекно только на тай-брейке, даст претенденту шанс свергнуть чемпиона с трона. В первом сете отличились Дмитрий Волков и Сэм Деру, и казанцы взяли стартовую партию третьего матча со счётом 25:21.

В дальнейшем преимущество коллектива Алексея Вербова только возрастало: следующий сет завершился со счётом 25:16, в третьей партии петербуржцы набрали на очко меньше и проиграли матч 0–3. Самым результативным у проигравших стал Владислав Бабкевич, набравший 10 очков. Представляющее в Суперлиге Ленобласть «Динамо-ЛО» в трёх матчах проиграло бронзовую серию «Белогорью», хотя это четвёртое место стало для сосновоборцев огромным успехом.

Если вспомнить прошлый сезон, то подтвердили свой уровень ставший чемпионом «Зенит-Казань» и «Белогорье», тогда выигравшее серию за третье место у «Факела» из Нового Уренгоя. Шаг назад сделали прошлогодние серебряные призёры – московские динамовцы – которые в нынешнем плей-офф не прошли даже в полуфинал.

Ждём следующего сезона!







