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Питерец.ру » Культура » Кинетический арт-объект ко Дню Победы в МИСП

Кинетический арт-объект ко Дню Победы в МИСП

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mispxx-xxi.ru
Кинетический арт-объект «Память. Полет. Победа», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

С 1 мая 2025 года внутренний двор Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) станет экспозиционной площадкой под открытым небом для демонстрации масштабного кинетического арт-объекта «Память. Полет. Победа», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Художественная инсталляция высотой 12 метров, созданная художницей Аленой Коган, представляет собой своеобразную конструкцию-мачту с развевающимися красными флагами, приходящую в движение от ветра. Тем самым создается визуальное ощущение контраста между тяжестью и легкостью, между жизнью и смертью, между неподвижностью и изменяемой картины мира, развивающейся во времени и пространстве.

Основание объекта имитирует образ руин Рейхстага, на которых солдаты Советской армии в 1945-м году оставляли свои надписи при взятия Берлина. Художник воссоздал эти узнаваемые и хранимые в памяти русского народа тексты на бетонных развалинах.

Движение кинетического объекта будет сопровождаться музыкальной импровизацией на тему песен военных лет, а красные вращающиеся «крылья», напоминающие знамена, символизируют не только победу в Великой Отечественной войне. Память, Победа, Полет и Надежда, новая жизнь, выросшая из руин, - вот основное послание, которое транслируется зрителю.

Музыкальная импровизация создана композитором Русланом Шафиковым.

Увидеть кинетический арт-объект «Память. Полет. Победа» можно бесплатно во дворе Музея в часы его работы.

Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова,103

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