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Питерец.ру » Общество » Судебные заседания теперь пройдут в онлайн формате

Судебные заседания теперь пройдут в онлайн формате

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Соответствующий закон подписал Президент России. Нормативные изменения обеспечат возможность дистанционного участия в судебных заседаниях при рассмотрении административных дел. 

Президент России Владимир Путин подписал закон №59-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предоставляющий участникам дел об административных правонарушениях возможность подавать любые документы в суд или в органы, занимающиеся производством по делу, как в бумажном, так и в электронном виде. Помимо этого, нормативными изменениями предусматривается возможность дистанционного участия в заседании.

Также подписан закон №60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Он устанавливает полномочия правительства РФ, Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде, Банка России, органов исполнительной власти субъектов РФ по определению порядка направления процессуальных документов в электронном виде.

В соответствии с новыми, нормами при подаче электронных документов все сопутствующие материалы тоже должны быть электронными. Документы можно будет направить через «Госуслуги», либо через судебную информсистему. В таком случае документы могут быть подписаны простой электронной подписью.

В случае проведения судебных заседаний в формате видеосвязи установление личности участника дела будет проводиться при помощи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы (ЕБС).

Внедрение цифровых технологий в административное судопроизводство существенно упростит процесс подачи документов, а прозрачность рассмотрения таких дел возрастет, уверен депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Во-первых, для всех сторон снизится бюрократическая нагрузка, которая всегда присутствует при бумажном документообороте. Во-вторых, повысится прозрачность судопроизводства: никакие документы «не потеряются», а скорость подготовки материалов возрастет. В-третьих, электронный документооборот обеспечит более эффективное хранение материалов, что в конечном счете также повлияет на качество работы судов», – отметил депутат.

Немкин рассказал, что судебная ветвь власти – одна из самых цифровизированных в России.

«У нас запущена уникальная система ГАС «Правосудие», которая обеспечивает информационную интеграцию практически всей судебной отрасли страны. «Правосудие» предоставляет возможность централизованно хранить данные, осуществляет оперативный обмен сведениями между судами и, по сути, является базовой инфраструктурой для региональных систем. Количество запросов в ГАС «Правосудие» уже превысило 4 млрд», – рассказал депутат.

Депутат подчеркнул, что принятые изменения – еще один шаг на пути цифровизации судебной системы.

«При этом важно, что гражданину предоставлен выбор – вести традиционное или дистанционное взаимодействие с судебными органами», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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