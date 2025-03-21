Google обвинили в монополизме

Еврокомиссия предъявила обвинения американской корпорации Alphabet в нарушении закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

По мнению властей Европейского союза, входящий в Alphabet поисковый сервис Google, при выдаче поисковых запросов отдает предпочтение сервисам от Alphabet. Таким образом не обеспечивается прозрачное, честное и недискриминационное обращение с третьими сторонами, «чего требует закон о цифровых рынках».

Помимо этого, Еврокомиссия обвинила Alphabet в том, что интернет-магазин мобильных приложений Google Play усложняет возможность скачивания софта из сторонних магазинов, отдавая предпочтение своим сервисам, что также противоречит действующим нормам.

Если корпорация Alphabet будет признана виновной, ИТ-гигант может столкнуться со штрафом на сумму до 10% от общей выручки.

Компанию не раз обвиняли в монополизме, отмечает член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В августе прошлого года, к примеру, суд США признал Google монополистом из-за злоупотребления своим положением в целях подавления конкурентов. Компания тратила колоссальные средства на заключение эксклюзивных сделок для интеграции собственной поисковой системы. Например, «покупала» предустановку в браузерах самых разных смартфонов», – рассказал депутат.

Достаточно продолжительное время в секторе информационных технологий складывались естественные монополии, отметил депутат.

«Это нормально в условиях только зарождающихся инновационных рынков, когда конкуренция как таковая практически отсутствует. Но ИТ-мир давно пережил этот этап, и мириться с притязаниями технологических гигантов мало кто готов. Закон о цифровых рынках ЕС в свое время стал очень смелым ответом, прежде всего американским ИТ-компаниям», – рассказал Немкин.

Закон о цифровых рынках ЕС вступил в силу весной 2024 года. Он направлен на обеспечение антимонопольного законодательства, предотвращение злоупотреблений рыночной властью, а также на поддержку новых игроков. Среди положений закона – обеспечение возможности установки приложений из разных онлайн-магазинов, совместимости разных сервисов обмена сообщениями и запрет на преференции на услуги, которые оказывает сама интернет-платформа.

Инициатива на запрет дискриминации ранее была внесена и в Госдуму, но в отношении другой американской компании – Apple.

«Законопроект предполагает обязательную установку отечественного магазина приложений RuStore на iPhone. Это, в первую очередь, позволит защитить права пользователей, которые очевидным образом были нарушены из-за удаления российских приложений», – пояснил депутат.

Немкин подчеркнул, что развитие сферы информационных технологий сегодня зависит от соблюдения принципов конкуренции: