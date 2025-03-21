Google обвинили в монополизме

Еврокомиссия предъявила обвинения американской корпорации Alphabet в нарушении закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).
По мнению властей Европейского союза, входящий в Alphabet поисковый сервис Google, при выдаче поисковых запросов отдает предпочтение сервисам от Alphabet. Таким образом не обеспечивается прозрачное, честное и недискриминационное обращение с третьими сторонами, «чего требует закон о цифровых рынках».
Помимо этого, Еврокомиссия обвинила Alphabet в том, что интернет-магазин мобильных приложений Google Play усложняет возможность скачивания софта из сторонних магазинов, отдавая предпочтение своим сервисам, что также противоречит действующим нормам.
Если корпорация Alphabet будет признана виновной, ИТ-гигант может столкнуться со штрафом на сумму до 10% от общей выручки.
Компанию не раз обвиняли в монополизме, отмечает член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Достаточно продолжительное время в секторе информационных технологий складывались естественные монополии, отметил депутат.
Закон о цифровых рынках ЕС вступил в силу весной 2024 года. Он направлен на обеспечение антимонопольного законодательства, предотвращение злоупотреблений рыночной властью, а также на поддержку новых игроков. Среди положений закона – обеспечение возможности установки приложений из разных онлайн-магазинов, совместимости разных сервисов обмена сообщениями и запрет на преференции на услуги, которые оказывает сама интернет-платформа.
Инициатива на запрет дискриминации ранее была внесена и в Госдуму, но в отношении другой американской компании – Apple.
Немкин подчеркнул, что развитие сферы информационных технологий сегодня зависит от соблюдения принципов конкуренции: